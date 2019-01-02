0553 313 94 23

ABD askerleri çekilmeye başladı! Komutan o rotayı ifşa etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Suriye'den çekileceği açıklanan ABD'nin çekilme rotasını ifşa etti. Resul, "ABD askerleri Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil'e geçecek" dedi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:11
ABD askerleri çekilmeye başladı! Komutan o rotayı ifşa etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilme rotasının belirlendiğini açıkladı. Resul, "Suriye'den çekilecek ABD askerleri Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil'e geçecek" açıklamasında bulundu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Suriye'den çekilecek Amerikan askerlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) toprakları üzerinden ABD'ye döneceğini açıkladı.

"Erbil'e geçecek"

Resul, Irak medyasına yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilecek ABD askerleri Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil'e geçecek. Belki daha sonra Erbil'den ABD'ye veya başka bölgelere dönecekler." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Resul, ABD askerlerinin Suriye'den Erbil üzerinden çekilmesinin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği anlamına gelmediğini ve askerlerin Irak'ta daimi şekilde konuşlanmayacağını söyledi.

ABD'nin askerlerini Suriye'den nasıl çekeceğine ilişkin şu ana kadar Washington yönetimi tarafından açıklanan herhangi bir yol haritası bulunmuyor.

Erbil'deki Harir Hava Üssü

ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta, Suriye'den askerlerini çekeceklerini duyurmasının ardından Amerikan askerlerinin muhtemel çekilme güzergahı olduğu belirtilen Erbil'deki Harir Hava Üssü'nde yoğun hava trafiği yaşanmaya başlamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten hemen bir yıl sonra ABD güçleri Harir Hava Üssü'nü tamamen kontrolü altına alarak burada konuşlanmaya başlamıştı.

Harir, Peşmerge himayesinde bulunması ve Irak'ın diğer bölgelerine göre DAEŞ tehdidinin hemen hemen çok az olduğu bir bölgede yer alması nedeniyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirine bağlayan Peşhabur Sınır Kapısı'na 227 kilometre uzaklıkta bulunan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:11
  1. ABD askeri
  2. Suriye
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
    1. Vatandaşlar uyarıldı! 'Özel güvenlik..
    2. Meteorolojiden İstanbul uyarısı:..
    3. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    4. E-5'te trafik kazası! Trafik durma..
    5. Askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
    6. Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal..
    7. Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
    8. Nevşehir'de korkunç kaza! Arabalar..
    9. ABD askerleri çekilmeye başladı!..
    10. Dev şirket TMSF'ye devredildi!
    11. Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri..
    12. Kırklareli'nde kuş ölümleri
    13. İsrail güçleri 2018’de 312..
    14. Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man
    15. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    16. Türk bayrağı taşıyordu... Başından..
    17. Başkan Sayyıdan'ın acı günü
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. Ekrem İmamoğlu vaadini gerçekleştirmedi
    20. Elazığ'da baraj gölü buz tuttu
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün