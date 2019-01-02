ABD askerleri çekilmeye başladı! Komutan o rotayı ifşa etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilme rotasının belirlendiğini açıkladı. Resul, "Suriye'den çekilecek ABD askerleri Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil'e geçecek" açıklamasında bulundu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Suriye'den çekilecek Amerikan askerlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) toprakları üzerinden ABD'ye döneceğini açıkladı.

"Erbil'e geçecek"

Resul, Irak medyasına yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilecek ABD askerleri Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere değil Erbil'e geçecek. Belki daha sonra Erbil'den ABD'ye veya başka bölgelere dönecekler." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Resul, ABD askerlerinin Suriye'den Erbil üzerinden çekilmesinin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği anlamına gelmediğini ve askerlerin Irak'ta daimi şekilde konuşlanmayacağını söyledi.

ABD'nin askerlerini Suriye'den nasıl çekeceğine ilişkin şu ana kadar Washington yönetimi tarafından açıklanan herhangi bir yol haritası bulunmuyor.

Erbil'deki Harir Hava Üssü

ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta, Suriye'den askerlerini çekeceklerini duyurmasının ardından Amerikan askerlerinin muhtemel çekilme güzergahı olduğu belirtilen Erbil'deki Harir Hava Üssü'nde yoğun hava trafiği yaşanmaya başlamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten hemen bir yıl sonra ABD güçleri Harir Hava Üssü'nü tamamen kontrolü altına alarak burada konuşlanmaya başlamıştı.

Harir, Peşmerge himayesinde bulunması ve Irak'ın diğer bölgelerine göre DAEŞ tehdidinin hemen hemen çok az olduğu bir bölgede yer alması nedeniyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirine bağlayan Peşhabur Sınır Kapısı'na 227 kilometre uzaklıkta bulunan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.