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ABD, askeri üssünü tahliye ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, Irak’ın kuzeyinde bulunan Balad Askeri Hava Üssü’ndeki sözleşmeli personeli “potansiyel güvenlik tehdidi” nedeniyle tahliye etmeye hazırlanıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
ABD, askeri üssünü tahliye ediyor

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Balad Askeri Hava Üssü'ndeki sözleşmeli personeli “potansiyel güvenlik tehdidi” nedeniyle tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Reuters'ın Iraklı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunun yüklenici şirketlerinden Lockheed Martin ve Sallyport Global'in üste bulunan 400 personeli 10 gün içinde tahliye edilecek.

Halihazırda üste iki şirketin toplam 800 personeli bulunuyor.

Irak ordusunun F-16 filosunun bakımı üsteki personel tarafından yapılıyor. Balad üssü daha önce kötü yönetim, rüşvet, sözlü taciz ve ırkçılık gibi şikayetlerin ardından ABD hükümetince açılan soruşturmayla da gündeme gelmişti.

Öte yandan ABD'nin Irak'tan “güvenlik gerekçesi”yle personel çekmesi Washington'un İran'a yönelik tehditlerini artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD geçen ay da Bağdat Büyükelçiliği'ndeki acil görevde bulunmayan tüm diplomatlarının ülkeyi terk etmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
  1. Balad Askeri Hava Üssü
  2. Lockheed Martin

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