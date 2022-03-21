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Dünya ABD, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı 'soykırım' olarak tanıyacak-mış... Peki Irak'taki katliamlar?
Dünya

ABD, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı 'soykırım' olarak tanıyacak-mış... Peki Irak'taki katliamlar?

Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamını soykırım olarak tanıyacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 12:39:00 -
ABD, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı 'soykırım' olarak tanıyacak-mış... Peki Irak'taki katliamlar?

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamını soykırım olarak tanıyacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kararı bugün açıklayacağı, 14 aylık soruşturmada sona gelindiği ve katliamların soykırım ilan edileceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre kararın, Blinken'in bugün yapacağı konuşmayla duyrulması bekleniyor.

Myanmar'ın batısında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, uzun yıllardır Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarına maruz kalıyor.

Son olarak 2012 ve 2017 yıllarındaki saldırılarda binlerce Müslüman katledilmiş, Müslümanların yaşadığı yerleşimler yıkılmış ve bir milyonu aşkın Müslüman evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Katliamlar, çeşitli insan hakları örgütleri ve BM tarafından "soykırım" olarak tanınıyordu.

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