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Aktüel ABD, Afganistan ve Türkmenistan'dan "ortak yol haritası"
Aktüel

ABD, Afganistan ve Türkmenistan'dan "ortak yol haritası"

Yapılan üçlü görüşmede, Afganistan'da barışın sağlanması ve söz konusu ülkeler arasında ortak ticari ve ekonomik iş birliğinin artırılmasına vurgu yapıldı - Lojistik, inşaat ve enerji alanında çeşitli projelerin hayata geçirileceği kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:09:07 -
ABD, Afganistan ve Türkmenistan'dan "ortak yol haritası"

WASHINGTON (AA) - ABD, Afganistan ve Türkmenistan yönetimi, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması, bölgesel güvenliğe önem verilmesi ve ticari ilişkilerin artırılmasını öngören bir ortak yol haritası üzerinde anlaştı.

Washington, Kabil ve Aşkabat yönetimince anlaşmaya ilişkin yapılan ortak açıklamada, video konferans yoluyla yapılan görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Özellikle Afganistan'a yardım sağlanması ve Afgan barış görüşmelerinin nihai hedefe ulaşması konusunda çabaların artırılacağı belirtilen açıklamada, bölgesel istikrar ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu adım birleşik, egemen, demokratik ve müreffeh bir Afganistan'ın inşası için Afgan yönetimi ile Taliban arasında yapılan barış müzakerelerinin başarıya ulaşacağına emin olmayı hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'daki insan hakları ve demokratik değerlerin geliştirilmesine vurgu yapılan açıklamada, terörizm, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve sınır ötesi tehditler konusunda güvenlik iş birliğini artırmanın hedeflendiği kaydedildi.

- Ticari ve ekonomik iş birliğine vurgu

3 ülke arasındaki ticari, ekonomik ve ikili ilişkilerin de geliştirilmesi adına ortak çalışmaların başlatılacağı belirtilirken, bu konuda lojistik, inşaat ve enerji alanında kapsamlı projelerin hayata geçirileceği ifade edildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Orta Asya'yı Afganistan üzerinden Güney Asya'ya bağlayan ulaşım ağlarının inşası ve genişletilmesi konusunda iş birliğini artırarak, bölgesel bağlantıyı teşvik eden projeleri destekleyeceğiz. Ayrıca Türkmenistan-Afganistan-Pakistan (TAP) enerji projesi ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı projesi gibi enerji kaynaklarının paylaşımına yönelik projeler de dahil olmak üzere çeşitli altyapı projeleri üzerinden çalışacağız."

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