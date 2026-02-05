ABD ACV-30 filosunu büyütüyor: BAE Systems’a 195 milyon $ sözleşme

BAE Systems, ABD Deniz Piyadeleri için ilave Amfibi Muharebe Araçları üretimine yönelik 195 milyon dolarlık bir sözleşme aldığını duyurdu. Savunma sanayii kaynaklarına göre son sipariş, orta kalibre top ile donatılmış c modelinin filodaki sayısını artırıyor.

SÜREGELEN TEDARİK YAKLAŞIMI

BAE Systems, söz konusu ihaleyi ABD Deniz Piyadeleri ile uzun süredir devam eden iş birliğinin bir uzantısı olarak tanımlıyor. Üretim devam ederken ilave araçların tedarik edilmesi, tedarik zincirinin korunmasına katkı sağlıyor ve geçmişte kara platformu programlarını olumsuz etkileyen dur-kalk üretim modelinden kaçınılmasına imkân tanıyor. Bu durum, ABD Deniz Piyadeleri’nin platformun deniz performansı, koruma seviyesi ve kara hareketliliği arasındaki dengeyi koruyan yapıyı tercih ettiğini gösteriyor.

ACV programı, amfibi hücum birliklerini farklı görev profillerinde desteklemek üzere bir araç ailesi olarak yapılandırıldı. BAE Systems hâlihazırda ACV-Personel (ACV-P) ve ACV-Komuta (ACV-C) modelleri için sözleşme kapsamında üretim yürütüyor.

ACV-30’UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ACV-30, ACV ailesinin silahlı varyantı olarak öne çıkıyor. Araç, 8×8 amfibi platform üzerine Kongsberg Orta Kalibre Taret Sistemi (MCT-30) entegre edilerek geliştirildi. Uzaktan komutalı taret sisteminde 30 mm Mk 44 Stretch Bushmaster çift beslemeli top ve eş eksenli makineli tüfek bulunuyor. Taretin zırh altından kullanılması, personel güvenliğini artırırken aracın amfibi dengesinin korunmasını hedefliyor.

ACV-30’un, ABD Deniz Piyadeleri piyade unsurlarına hafif zırhlı araçlar, tahkim edilmiş ateş noktaları ve kıyı bölgelerinde konuşlu tehditlere karşı doğrudan ateş desteği sağlaması amaçlanıyor. Modern optik ve atış kontrol sistemleriyle desteklenen 30 mm silah sisteminin, aracın görev yelpazesini personel nakliyeden gözetleme ve bastırma görevlerine doğru genişlettiği belirtiliyor.