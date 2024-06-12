ABD açıkladı: 20 Türk şirketleri kara listeye alındı! Yeni planı: Kararı sonrası gözler piyasalarda!

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Piyasalarda kritik gün. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi..

Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini kaybetse de hala devam ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar nedeniyle Rusya yaptırımları gerekçesiyle 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.

Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesinin ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Rusya yaptırımları çerçevesinde 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı. Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesi ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

Rusya - Ukrayna savaşı gündemdeki yerini kaybetse de hala devam ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırılar nedeniyle Rusya yaptırımları gerekçesiyle 20 Türk şirketinin de içinde bulunduğu, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk şirketleri arasında bir adet gemi inşa tersanesinin ve bir adette gemi işletmeciliği şirketinin de bulunduğu öğrenildi.

İşte o liste:

ALPTECH MAKINA SANAYI LIMITED SIRKETI

ANKARA GLOBAL DIS TICARET LIMITED SIRKETI

AVIATECH FZC

BEE INSAAT MIMARLIK ANONIM SIRKETI

BIOPHARMIST MEDIKAL

BULUTLAR GEMI TERSANECILIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

CNCFORM GRUP MAKINA METAL INSAAT

CPS PROSES KONTROL URUNLERI SANAYI

DENER ITHALAT IHRACAT

EXPERT MACHINERY KIMYASAL URUNLER

GEPA ULUSLARARASI TICARET

KAMILHAN LOJISTIK

KOC GEMICILIK VE TASIMACILIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI

MINYON KESICI TAKIMLAR MAKINE SANAYI

ONYAD BILGISAYAR TICARET SIRKETI

PLATFORM ENDUSTRIYEL GIDA INSAAT ELEKTRONIK

PLATIN GROUP MACHINE MANUFACTURING

RMB YAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

SAFES LOJISTIK ITHALAT IHRACAT SANAYI TICARET

SSGCTM CNC TAKIM TEZGAHLARI MAKINE SANAYI

TAKSAN MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI