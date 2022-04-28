ABD 7 milyar dolarlık askeri ekipmanı orada bırakıp kaçtı!

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Kongre tarafından onaylanan yeni bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin 2021 yılının Ağustos ayında Afganistan’dan çekildikten sonra 7 milyar doların üzerinde değerdeki askeri teçhizatı ülkede bıraktığı açıklandı.

16 yıl boyunca Afganistan’da hakim konumda bulunan ABD güçleri tarafından ülkede bırakılan askeri teçhizatın Taliban güçleri tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Kongreye sunulan raporda, Savunma Bakanlığı'nın ekipmanı "almak veya yok etmek" için Afganistan'a dönme planı olmadığı aktarıldı.

Rapora göre ABD, 2005'ten Ağustos 2021'e kadar Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerine (ANDSF) toplam 18.6 milyar dolarlık ekipman verdi.

Verilen toplam teçhizattan 7,12 milyar dolar değerindeki ekipman, ABD'nin 30 Ağustos 2021'de çekilmesinin ardından Afganistan'da kaldı.

Savunma Bakanlığı raporuna göre, bırakılan teçhizat, uçaklar, hava-yer mühimmatı, askeri araçlar, silahlar, iletişim teçhizatı ve diğer malzemeleri içeriyor.

Raporda, Afganistan'da kalan "kalan ekipmanın çoğunun" özel bakım gerektirdiği belirtilirken, teçhizatlarla ilgili, "yok edildi, çıkarıldı" veya "Afganistan'da kaldı" ifadeleri yer aldı.

Afganistan'dan Ukrayna'ya

Raporda ayrıca, Afganistan'da bulunan beş Mi-17 helikopterinin, 2021’de ABD ülkeden ayrılmadan önce bakım için Ukrayna'da olduğu, 2022'de ise resmi olarak Ukrayna'ya transfer edildiği belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ülkeyi işgali başlamadan önce, Ocak 2022'de helikopterleri transfer etme niyetini Kongre'ye bildirmiş ve Ukrayna, 11 Mart 2022'de bir kabul mektubu imzalamıştı.

Raporda, "Bu beş helikopter, Afgan hükümeti çöktüğünde Ukrayna'daydı ve o zamandan itibaren orada kaldı" ifadeleri yer aldı.

Raporda, ABD'nin daha önce Afganistan için tedarik ettiği ancak ülkeye göndermediği diğer malzemelerden, ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 37 bin 122 mm obüs mermisi de dahil olmak üzere bazı "standart dışı mühimmat" verdiği vurgulanıyor.

Raporda, ABD'nin ayrıca daha önce Afganistan için tedarik edilen malzemeden Ukrayna'ya 15 milyondan fazla top tüfek mühimmatı, 99 binden fazla 40 mm yüksek patlayıcı/parçalanma bombası kartuşu ve yaklaşık 119 bin 82 mm yüksek patlayıcı havan mermisi aktardığı belirtiliyor.

78 uçak Kabil'de kaldı

Yayımlanan raporda Afganistan'da 923,3 milyon dolar değerinde uçak kaldığının altı çizilirken, ABD, Afganistan hükümeti için tedarik ettiği 78 uçağı, çekilme sona ermeden önce Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na bıraktığı bildirildi.

Rapora göre, bu uçakların ABD ordusu ayrılmadan önce çalışamaz hale getirildiği ifade edilirken, ABD'nin Afgan güçlerine verdiği toplam 427 bin 300 silahın 300 binden fazlasının, ABD ordusunun geri çekilmesi sırasında Afganistan'da kaldığı aktarıldı.

Kaynak: NTV