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Dünya ABD 4 pandayı geri gönderiyor
Dünya

ABD 4 pandayı geri gönderiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-18 23:57:00 -
ABD 4 pandayı geri gönderiyor

ABD'de bulunan son 4 panda, Çin'e geri gönderilecek.

ABD’de bulunan Atlanta Hayvanat Bahçesi, ülkede kalan son 4 pandayı 2024 sonunda Çin’e geri gönderecek.

Atlanta Hayvanat bahçesi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nin panda ebeveynleri Lun Lun ve Yang Yang'ı Amerika doğumlu ikizleri Ya Lun ve Xi Lun ile birlikte Çin'e geri döndürmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Açıklamada henüz transfer için kesin bir tarih bulunmadığını, ancak büyük olasılıkla Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi. Panda ebeveynler Lun Lun ve Yang Yang 1999 yılında, ikiz pandalar ise 2016 yılından bu yana Atlanta’da bulunuyor. Atlanta'daki dört panda, Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin 2023’ün Kasım ayında üç pandayı Çin'e iade etmesinden bu yana ABD’de kalan son pandalardı.

Açıklamada, Atlanta'nın gelecekte herhangi bir pandaya ev sahipliği yapıp yapamayacağı konusunda, "Çin'deki ortaklarla henüz herhangi bir görüşme yapılmadığı" ifade edildi.

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