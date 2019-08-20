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ABB’den mavi-beyaz camiaya çağrı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurumspor, her maçında ayrı bir efsane yazabilen bir takımdır” dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:05
ABB’den mavi-beyaz camiaya çağrı

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Erzurumspor, her maçında ayrı bir efsane yazabilen bir takımdır” dedi.


Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, B.B. Erzurumspor’un İstanbulspor’la çıktığı sezonun ilk maçını değerlendirdi. Mavi beyazlı ekibin, maçın ilk yarısında seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koyamasa da, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründüğünü anlatan Çakır, taraftarın ikinci yarıdaki performansını ise, “fevkalade” olarak nitelendirdi.


Sezonun henüz başladığını ve bu yüzden ilk maç üzerinden takım hakkında hüküm cümleleri kurmanın yanlış olacağını vurgulayan ABB Şube Başkanı Çakır, “Hiçbir Erzurumlunun Erzurumspor’a küsme, gönül koyma ya da tavır alma lüksü yoktur. Bu takım bu şehrin vitrinidir, elidir, ayağıdır” diye konuştu.


ERZURUMSPOR CAMİASI ÇOK GENİŞ BİR AİLE


Erzurumspor camiasının çok geniş bir aile olduğunu ve kulübün belki de birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiğini vurgulayan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, “Gönlümüz elbette kendi evimizdeki ilk maçı galibiyetle tamamlamayı isterdi ama bu takım istenilmesi halinde nelerin başarılabileceğini de gözler önüne serdi. Onlara bu moral ve motivasyon desteğini verecek olan da bu şehirdir. Dolayısıyla hiçbirimiz Erzurumspor’u desteklemekten geri durmamalı, yaln4ız bırakmamalı ve efsane bir takımın sahibi ve taraftarı olmakla da ayrıca gurur duymalıyız” şeklinde konuştu.


BU TAKIM YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK


Erzurumspor’un önümüzdeki birkaç hafta içerisinde üstüne koyarak ilerleyeceğine ve sıkı bir ekip haline geleceğine olan inancının tam olduğunu vurgulayan Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, herkesin bu inançta ve kararlılıkta olması gerektiğinin altını çizdi.


Takıma ekonomik destek sağlamak için başlatılan yardım kampanyasına da değinen Başkan Çakır, “Birbirimize kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeple kampanya üzerinde gerekli farkındalığı oluşturmalı ve katılımın çok geniş olmasını sağlamalıyız. Altını özellikle çizmek istiyorum ki; bu ekip ihtiyacı olan maddi manevi desteği gördüğü sürece yüzümüzü devamlı güldürecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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