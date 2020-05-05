  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Abartı egzozlu araçlara sıkı takip

Kahramanmaraş’ta abartı egzozlu araçlarla gezerek halkın huzurunu bozanlara yönelik yapılan uygulamada 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:36:40 -
Abartı egzozlu araçlara sıkı takip

Kahramanmaraş’ta abartı egzozlu araçlarla gezerek halkın huzurunu bozanlara yönelik yapılan uygulamada 11 kişiye cezai işlem uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil takip ekipleri, özellikle Onikişubat ilçesinde abartı egzozla seyreden araçları takip ederek tek tek yakaladı.


Resmi trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, araçlarında abartılı egzozla gezen ve halkın huzurunu bozan 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı