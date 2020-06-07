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Aktüel

Abant'ta yamaç paraşütü keyfi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na kamp yapmak için gelen adrenalin tutkunları, yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:25:19 -
Abant'ta yamaç paraşütü keyfi

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kamp yapan tatilciler, yamaç paraşütü atlayışı deneyimi de yaşayabiliyor.

İstanbul'dan hafta sonu tatili için gelen 20 kişilik grup, Abant Tabiat Parkı'nın Örencik Yaylası'nda kamp kurdu.

Yaylanın yüksek kesimlerine çıkan 8 kişi, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Yamaç paraşütçülerinden Uğur Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'a kamp yapmak için geldiklerini belirterek, "Buraya geldiğimizde hem kamp hem de yamaç paraşütüyle atlayış yapıyoruz. Havanın durumuna ve keyfimize göre zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Türköz, rüzgarın fazla olması nedeniyle yüksek yerlerden atlamak yerine küçük tepelerden uçuşlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başlamasıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını anlatan Türköz, "Mayıs ayı sonuna kadar hiç uçuş yapmadık. Bu konuda dikkat ettik. Bizim için ne kadar güvenilir olsa da bir risk olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.


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