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Aktüel Abant’ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Aktüel

Abant’ta kar güzelliği havadan görüntülendi

Abant Tabiat Parkı yılın il karıyla buluştu

Yeniakit Publisher
2021-11-10 18:13:00 - 2021-11-10 18:24:26
Abant’ta kar güzelliği havadan görüntülendi

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’na düşen yılın ilk karıyla birlikte yeşil alanlar beyazlara büründü. Tatilcileri hem sürpriz yaşatan hem de mest eden kar manzarası havadan görüntülendi.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na yılın ilk karı düştü. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte tabiat parkındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük sürpriz yaşadı.

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Soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı. Tatilcileri mest eden kar manzarasının havadan görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’dan yıl dönümlerini kutlamak için gelen çift, “Hem yıl dönümümüzü kutluyoruz hem de karın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz. Özlemişiz de. Bilmiyorduk kar yağacağını. Sabah kalktık her yer bembeyazdı. Kar bize hediye oldu” dedi.

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Tatil için gelen vatandaş ise “Bolu’ya ilk defa geldik. Bugün Yedigöller’e gidecektik ama kar olduğu için biraz daha durmak istedik. Kar manzarası çok güzel. Bolu’ya çok yakışıyor.Böyle yerler bulmak çok zor. Dün geldik. Akşam kar yağacağını beklemiyorduk ama sabah bembeyaz manzarayla uyanmak çok güzeldi” şeklinde konuştu.

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