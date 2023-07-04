  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Abana'daki balıkçı barınağında denize girmek yasaklandı
Yerel

Abana'daki balıkçı barınağında denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 13:35:00 -
Abana'daki balıkçı barınağında denize girmek yasaklandı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde İlçe Turizm Komisyonu’nun kararı gereğince balıkçı barınağında denize girmek yasaklandı.

Abana Kaymakamlığı Abana İlçe Turizm Komisyonu Kararı gereğince ilçede liman bölgesi olarak bilinen Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı’nda denize girmek yasaklandı.

Abana Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Saygıdeğer vatandaşlarımızın dikkatine, 22.06.2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Abana İlçe Turizm Komisyonu kararına istinaden, geçmiş yıllarda meydana gelen can kayıplarının bundan sonraki turizm döneminde yaşanmaması adına, fiziki şartları ve yapısı denize girmeye uygun olmayan Abana Liman bölgesi olarak bilinen Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağında denize girmek Kaymakamlığımızca yasaklanmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23