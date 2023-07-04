Abana'daki balıkçı barınağında denize girmek yasaklandı
Kastamonu’nun Abana ilçesinde İlçe Turizm Komisyonu’nun kararı gereğince balıkçı barınağında denize girmek yasaklandı.
Abana Kaymakamlığı Abana İlçe Turizm Komisyonu Kararı gereğince ilçede liman bölgesi olarak bilinen Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı’nda denize girmek yasaklandı.
Abana Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Saygıdeğer vatandaşlarımızın dikkatine, 22.06.2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Abana İlçe Turizm Komisyonu kararına istinaden, geçmiş yıllarda meydana gelen can kayıplarının bundan sonraki turizm döneminde yaşanmaması adına, fiziki şartları ve yapısı denize girmeye uygun olmayan Abana Liman bölgesi olarak bilinen Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağında denize girmek Kaymakamlığımızca yasaklanmıştır” denildi.