  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu Pezeşkiyan’dan katil ittifaka sert uyarı: Ektiğiniz utançta boğulacaksınız Rusya’nın Akkuyu sinsi planı mı? Müstafi Amiral Yaycı’dan tüyleri diken diken eden nükleer uyarısı! İran, ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA’yı düşürdü Türkiye’den diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens Selman ile görüştü Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp... Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı Orta Doğu yanıyor! Irak’a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var CHP’lilerin demokrasi anlayışı bu kadar! Hizmet edene teşekkür etti, linci yedi
Dünya AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Orta Doğu uyarısı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Orta Doğu uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Orta Doğu uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Doğu’daki tırmanan gerilim nedeniyle azami itidal çağrısı yaptı. Kallas, uzayan bir savaşın bölgesel ve küresel düzeyde ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran’da gelişen olaylar nedeniyle azami itidal çağrısı yaparak, "Orta Doğu, uzayan bir savaştan büyük zarar görecektir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB adına Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı. AB’nin Orta Doğu’daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiğini ifade eden Kallas, AB’nin İran’ın nükleer ve balistik füze programları, kendi halkına yönelik insan hakları ihlalleri ve bölgedeki silahlı gruplara desteği nedeniyle kapsamlı yaptırımlar kabul ettiği ve bu politikanın süreceği vurguladı. Kallas, "AB’nin güvenliği ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz ve ilave yaptırımlar da buna dahildir" dedi.

Kallas, "AB, İran’ı nükleer programına son vermeye, balistik füze programını sınırlandırmaya, bölgede ve Avrupa’da istikrar bozucu faaliyetlerden kaçınmaya ve kendi halkına yönelik korkunç şiddet ve baskıya son vermeye tutarlı bir şekilde çağırmıştır" dedi.

"Orta Doğu, uzayan bir savaştan büyük zarar görecektir"

Kallas, "Azami itidal gösterilmesini, sivillerin korunmasını ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin ilkeleri ile uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Orta Doğu, uzayan bir savaştan büyük zarar görecektir" ifadelerini kullandı.

Kallas, "İran, ayrım gözetmeyen saldırılardan kaçınmalıdır. Saldırıya uğrayan ve bu saldırılardan etkilenen bölgesel ortaklarımızla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bölgesel istikrara ve sivil hayatın korunmasına olan bağlılığımızı yineliyoruz" dedi.
AB’nin gerilimin düşürülmesine katkı sağlamak için bölgedeki ortaklarıyla yakın temas halinde olduğu ifade eden Kallas, "Avrupa Birliği ile üye devletlerin, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik sarsılmaz taahhüdünü teyit ediyoruz. AB, İran’ın nükleer silah edinmesini önlemek için gerilimi azaltmaya ve kalıcı bir çözüm sağlamaya yönelik tüm diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin anlaşmalar dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, "Nükleer güvenlik, kritik bir önceliktir. Deniz güvenliğinin korunması ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı da en üst düzeyde önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı uyarısı

Kallas, "İran’da gelişen olaylar, Orta Doğu’yu, Avrupa’yı ve ötesini ekonomik alanda tehdit edecek öngörülmez sonuçlar doğurabilecek bir gerilime sürüklememelidir. Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarının kesintiye uğramasından kaçınılmalıdır" dedi.
Kallas, ayrıca AB’nin İran halkıyla dayanışma içinde olduğu ve İranlıların insan hakları ve temel özgürlüklerin saygı gördüğü bir gelecek yönündeki özlemlerini güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

İran'da okul enkazından yürek yakan görüntüler! Evlatlarından geriye kalan hatıraları aradılar
İran'da okul enkazından yürek yakan görüntüler! Evlatlarından geriye kalan hatıraları aradılar

Gündem

İran'da okul enkazından yürek yakan görüntüler! Evlatlarından geriye kalan hatıraları aradılar

İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz
İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz

Gündem

İran’dan ABD ve İsrail’e "mozaik savunma" resti! Arakçi: Savaşın sonuna biz karar veririz

İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı
İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı

Gündem

İran’dan BAE’deki Fransız üssüne darbe! Macron "hasar sınırlı" diyerek teselli aradı

Trump görseli taşıdılar! Milano’da İran hükümetine karşı protesto!
Trump görseli taşıdılar! Milano’da İran hükümetine karşı protesto!

Dünya

Trump görseli taşıdılar! Milano’da İran hükümetine karşı protesto!

İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı
İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

Dünya

İran Devrim Muhafızları: 560 ABD askeri öldü ya da yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23