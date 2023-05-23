AB Yüksek Temsilcisi Borrell duyurdu! "Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi başladı"

AB Savunma Bakanları, Brüksel’de Ukrayna gündemiyle bir araya geliyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Borrell, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanabilmeleri için eğitim almaya başladığını duyurdu. Borrell, "Nihayet birkaç ülkede pilotlara F-16 eğitimlerinin verilmeye başlanmasından dolayı mutluyum. Bu zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Pilotların eğitimine hangi ülkelerde başlandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Borrell, "Örneğin Polonya'da" dedi. Borrell ayrıca, AB ülkelerinin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya 10 milyar euro askeri yardım sağladığını vurguladı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA F-16 TEDARİKİNE YEŞİL IŞIK

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde mevkidaşlarına ABD'nin Ukraynalı pilotları F-16'lar da dahil olmak üzere dördüncü nesil savaş uçakları konusunda eğitmek için gösterilen ortak çabayı destekleyeceğini söylemişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise konuya ilişkin açıklamasında, "Eğitim önümüzdeki aylarda ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız" demişti.