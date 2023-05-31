AB yapay zeka (ChatGPT- Bard) hakkında flaş yasak kararını dünyaya ilan etti: Bu adım çok konuşulur! Şok gelişme

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, personelinin son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan sohbet robotu ChatGPT ve Bard gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin kullanımına sınırlamalar getiren yeni kurallar hazırladı.

Yeni kurallar, çalışanlara çevrim içi yapay zeka araçlarının riskleri ve sınırlamaları ile Komisyon'un çalışma faaliyetlerinde bunların güvenli kullanımına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede, yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek.

Yapay zekanın vereceği yanıtların yanlış veya taraflı olabileceği konusunun farkında olunacak.

Yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu da göz önünde bulundurulacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapay zeka tarafından üretilen bilgiler asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacak.

Özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçları kullanılmayacak.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmuştu. Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

İlginizi çekebilir→ Suudi ve Kuveytli turistler birden artacak! Türkiye'ye milyar dolarlık flaş hamleyi yaptılar, bomba adım atılıyor→ TIKLAYINIZ

Öte yandan Yapay zeka yaratıcı değil öngörüsü hakim!

Global yapay zeka pazarının, 2027’ye kadar 407 milyar dolara kadar sıçrayış yaşayacağı öngörülüyor. 2022 yılındaki yaklaşık 87 milyar dolarlık gelirinden sonra gelecek için öngörülen sayılar, yapay zeka teknolojilerinin ciddi büyüme potansiyeli olduğunu yansıtıyor. Bu pastadan payını almaya çalışan tüm sektörlerin yanı sıra, uzun yıllardır AI araçlarını müşterilerinde kullandığını belirten Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, ambalaj tasarımı sektörü için yapay zekanın avantajlarını ve dezavantajlarını anlatıyor.

Yapay zeka teknolojileri, sağladığı kolaylıklar ile hemen her sektörde kendini göstermeye başlıyor. MarketsandMarkets’in verilerine göre 2027 yılına kadar 407 milyar dolara ulaşacağı belirtilen yapay zeka endüstrisi, şirketlerin ve çalışanların operasyonlarına etkisiyle hızlı bir büyümede gibi görünüyor. Özellikle zanaat tarafı da yadsınamayacak tasarım sektörü için faydaları açıkça ortaya konulan bu teknolojiler, kimileri için hala belirsiz bir noktada. Yapay zekanın tasarımcıların işlerini büyük oranda hızlandırdığını ve zanaati neredeyse mükemmelleştirdiğini belirten Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, tüketici verilerini analiz etme gibi büyük avantajlarının yanı sıra yaratıcılık ve insan girdisine duyduğu ihtiyaç gibi zorluklarının olduğunu da söylüyor.

Daha sezgisel ve daha verimli analizler için büyük fırsat

Ambalaj tasarımında yapay zeka teknolojilerini kullanmanın en önemli avantajlarından biri, tüketici verilerini analiz etme yeteneğinden geliyor. Ambalaj tasarımlarında da benzer şekilde tüketici tercihlerini göz izleme testleri gibi yapay zeka destekli teknolojilerle araştırarak özellikle satışlarda ivmeler yakalanabiliyor. Uzun yıllardır projelerinde yapay zeka teknolojilerini farklı amaçlarla kullanan ve “Bir tasarım sürecinde artık sıfır noktasından başlamamız gerekmiyor.” cümlelerini kullanan Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, “Harcadığımız zamanı azaltırken üst düzey görevlere odaklanabiliyor, daha yaratıcı çözümler sunabiliyoruz. Böylece işlerimizi hem daha verimli hem de daha sezgisel hale getirebiliyoruz.” yorumlarında bulunuyor.

İnsana özgü deneyimler olmadan yapay zekanın varoluşu tehdit sayılamaz

Yapay zeka teknolojilerinde ön plana çıkan en önemli eksiklik, insana dair içgörü ve yaratıcılık olarak görülüyor. Yapay zeka algoritmalarının tasarım alternatifleri üretebilmesi, insanların hayattan edindiği deneyimlerinden gelen yaratıcı düşüncelerinin ve uzmanlıklarının yerini aldığı anlamına gelmiyor. Tam da bu nedenle tasarımcılar, yapay zeka tarafından üretilen projeleri geliştirmek, daha da önemlisi özgünleştirmek için bilgilerini ve yaratıcılıklarını kullanarak ambalaj tasarımında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik özellikle bu noktaya değinerek “Yapay zekanın insanların bilgi birikimleri sayesinde ortaya koyduğu tasarımlarını tehdit edebilecek bir konumlanmasından bahsetmek pek mümkün değil. Tasarımcılar için yapay zeka, yaratıcı tasarım sürecinde yalnızca çok gelişmiş bir araçtan ibaret. Mesleğinde bu gelişmiş aracı doğru kullananlar zaman ve emek konusunda ciddi faydalar sağlamanın yanı sıra fark yaratabilir. Bu araçları kullanmak artık çağın en büyük gerekliliği haline geldi diyebilirim.” sözlerini kullanıyor.

İlginizi çekebilir→ Uzmanlar uyardı: Gram altın ters köşe yaptı, dolar-TL’de artış sürüyor! Seçim sonrası yeni tahmin! Dolar kuru, altın fiyatları→ TIKLAYINIZ