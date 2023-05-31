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Ekonomi Uzmanlar uyardı: Gram altın ters köşe yaptı, dolar-TL’de artış sürüyor! Seçim sonrası yeni tahmin! Dolar kuru, altın fiyatları
Ekonomi

Uzmanlar uyardı: Gram altın ters köşe yaptı, dolar-TL’de artış sürüyor! Seçim sonrası yeni tahmin! Dolar kuru, altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-05-31 00:34:00 - 2023-05-31 01:33:40
Uzmanlar uyardı: Gram altın ters köşe yaptı, dolar-TL’de artış sürüyor! Seçim sonrası yeni tahmin! Dolar kuru, altın fiyatları

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dolar-TL kuru, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yükselişine devam etti. Rusya'da artan dolar kuru sonrası yatırımcılar, dövizin 50 rubleyi geçmemesi gerektiğine inanıyor. Pazar günü yapılan seçimlerin ardından piyasaların nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Rekor üstüne rekor kıran gram altın seçim sonrası yönünü aşağıya çevirerek yatırımcıya ters köşe yaptı. Altın yatırımcısı gram altının yeniden yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? 31 Mayıs Çarşamba 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dolara yatırımda bulunan birçok vatandaş dolar kurunun ne kadar olacağını merak ediyor.

Dolar kuruna yatırımda bulunan birçok vatandaş 31 Mayıs çarşamba günü doların hangi seviyede ilerleyeceğini merak ederken bu konu hakkında net bir bilgi paylaşımı uzman ekonomistler tarafından yapıldı ve alınan bilgiler sonucunda ise dolar kurunun artmaya devam edeceğine yönelik bilgi paylaşımı gündeme geldi.

Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar 28 TL'ye yaklaşabilir

Morgan Stanley analistleri, dün hazırladıkları bir notta dolar/TL’nin beklenenden daha kısa sürede 26 seviyesine ulaşabileceğini ve politika yönünde bir değişiklik olmazsa yılsonuna kadar 28’e yaklaşabileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle son iki ayına çekilen Onsa atlın, iç piyasda gram altın fiyatlarını da etkiledi. Rekor üstüne rekor kırarak Kapalı Çarşı'da 1500 TL'nin üstünü gören gram altın 1360 TL'ye kadar geri çekildi. Ekranlarda ise tam tersine gram altın 1280 TL seviyesini görerek rekor kırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 MAYIS SALI

Geçtiğimiz günlerde 1.400 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, ons altında görülen düşüş sonrası 1.358 liraya kadar geriledi.

Ons altın ise son iki ayın en düşük seviyesi 1.940 dolara kadar geriledi. Ons altın Mayıs ayının başında 2 bin 50 dolar seviyesine yükselmişti.

Seçim sonrası dolardaki yükseliş devam ediyor. Resmi dolar kuru 20,42 seviyesini gördü. Serbest piyasada ise dolar 22,28 liradan işlem görüyor.

Euro/TL 21,88 seviyesinde seyrediyor.

Altın tahminleri çıkan, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altını için olay tahmin! Yorumu: Almalı mı satmalı mı?
Altın tahminleri çıkan, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altını için olay tahmin! Yorumu: Almalı mı satmalı mı?

Ekonomi

Altın tahminleri çıkan, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gram altını için olay tahmin! Yorumu: Almalı mı satmalı mı?

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