Uzmanlar uyardı: Gram altın ters köşe yaptı, dolar-TL’de artış sürüyor! Seçim sonrası yeni tahmin! Dolar kuru, altın fiyatları

Dolara yatırımda bulunan birçok vatandaş dolar kurunun ne kadar olacağını merak ediyor.

Dolar kuruna yatırımda bulunan birçok vatandaş 31 Mayıs çarşamba günü doların hangi seviyede ilerleyeceğini merak ederken bu konu hakkında net bir bilgi paylaşımı uzman ekonomistler tarafından yapıldı ve alınan bilgiler sonucunda ise dolar kurunun artmaya devam edeceğine yönelik bilgi paylaşımı gündeme geldi.

Morgan Stanley’den kritik uyarı: Dolar 28 TL'ye yaklaşabilir

Morgan Stanley analistleri, dün hazırladıkları bir notta dolar/TL’nin beklenenden daha kısa sürede 26 seviyesine ulaşabileceğini ve politika yönünde bir değişiklik olmazsa yılsonuna kadar 28’e yaklaşabileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle son iki ayına çekilen Onsa atlın, iç piyasda gram altın fiyatlarını da etkiledi. Rekor üstüne rekor kırarak Kapalı Çarşı'da 1500 TL'nin üstünü gören gram altın 1360 TL'ye kadar geri çekildi. Ekranlarda ise tam tersine gram altın 1280 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 31 MAYIS SALI

Geçtiğimiz günlerde 1.400 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, ons altında görülen düşüş sonrası 1.358 liraya kadar geriledi.

Ons altın ise son iki ayın en düşük seviyesi 1.940 dolara kadar geriledi. Ons altın Mayıs ayının başında 2 bin 50 dolar seviyesine yükselmişti.

Seçim sonrası dolardaki yükseliş devam ediyor. Resmi dolar kuru 20,42 seviyesini gördü. Serbest piyasada ise dolar 22,28 liradan işlem görüyor.

Euro/TL 21,88 seviyesinde seyrediyor.