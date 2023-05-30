  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan flaş adım! Arananlar listesine ekledi

Depremzedeleri kovan CHP'li Tekirdağ Belediyesi vatandaşa hizmette sınıfta kaldı! Yağmurda açılan rögar kapağı otomobili böyle savurdu

ABD'den Rusya'daki İHA saldırıyla ilgili açıklama

TCG Anadolu'yu gören ünlü milyoner Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere peş peşe gemi bağışladı

Baraj doluluk oranları ne ortaya çıktı? Yaz ortası gelmeden yağışlar bu mayıs ayında etkili oldu! Ankara, İstanbul, İzmir ilan etti

İtalya’da tekne battı! İstihbarat ajanları öldü

Bu tarla Türk tarımına tarih yazdıracak! Dünyayı peşine düşürecek proje ortaya çıktı

Bu tuzağa nasıl düştünüz? Ünlü siyasetçinin adını vererek bakın ne yapmışlar

İstanbul'da kadını kamu çalışanıyım diyerek ağlarına düşürdüler! Eliyle binlerce euro, dolar para verdi: Büyük plan

İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi
Ekonomi Suudi ve Kuveytli turistler birden artacak! Türkiye'ye milyar dolarlık flaş hamleyi yaptılar, bomba adım atılıyor
Ekonomi

Suudi ve Kuveytli turistler birden artacak! Türkiye'ye milyar dolarlık flaş hamleyi yaptılar, bomba adım atılıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-30 21:42:00 - 2023-05-30 21:43:29
Suudi ve Kuveytli turistler birden artacak! Türkiye'ye milyar dolarlık flaş hamleyi yaptılar, bomba adım atılıyor

Suudi ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'ye akın edecekler. Turizimde samsun ve amasya işbirliği için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, yeni kararı aldı. 1-4 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tur düzenleyecek. Turda Suudi ve Kuveytli turistlere “Come to Amasya and Samsun” denilecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 1-4 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tur düzenleyecek. Turda Suudi ve Kuveytli turistlere “Come to Amasya and Samsun” denilecek.

AMASYA- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, İki kentin doğal ve kültürel değerleri anlatılması hedefiyle 1-4 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tur düzenleyecek. Turda Suudi ve Kuveytli turistlere “Come to Amasya and Samsun” denilecek.Suudi ve Kuveytli turistlere 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek “Come to Amasya and Samsun” turu ile iki kentin doğal ve kültürel değerlerinin anlatılması planlanıyor. Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre; 2009 yılında kurulan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ortadoğulu turistleri bu yıl Karadeniz’in iki incisi olan Samsun ve Amasya’ya çekmek için harekete geçti. OKA yetkilileri, 2023 yılı çalışma programı kapsamında, “Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı” kapsamında Suudi Arabistan ve Kuveyt turizm acentelerine yönelik bir iş geliştirme odaklı tanıtım turu düzenlenmesi kararı aldı. 

Buna göre, OKA yetkilileri 1-4 Haziran tarihleri arasında 20 kişiden oluşan Suudi ve Kuveytli acente temsilcilerine Samsun ve Amasya’nın doğal güzellerini tanıtacak. Program dahilinde tanıtılacak yerler şunlar:-Atakum-Ayvacık-Salıpazarı-Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu-Ambarköy-Boraboy-Amasya Yalıboyu Evleri OKA’nın resmi açıklamasında “Programın son gününde ilgili acente ve yereldeki işletmeciler ile bir araya gelinerek (B2B) görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” denildi. 8 bin 500 yıllık tarihi ve 14 medeniyete ev sahipliği yapan Amasya’yla ilgili son turizm rakamı geçen yılın son çeyreğinde açıklandı; kenti 2022 yılının ilk 9 ayında 281 bin 384 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Amasya Valisi Mustafa Masatlı o dönem yerel medyaya yaptığı bir açıklamada “Şehrimiz adeta bir açık hava müzesi. Amasya’mızın turizm potansiyelini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” demişti. Samsun’la ilgili son turizm verileri 2021’e ait. Kentin Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal’a göre, 2021’de Samsun’u 474 bin 138 turist ziyaret etti. 30 Ağustos-3 Eylül 2022’e kentte düzenlenen Teknofest’e çoğu kent dışından olmak üzere 50 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23