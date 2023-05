Suudi ve Kuveytli turistler birden artacak! Türkiye'ye milyar dolarlık flaş hamleyi yaptılar, bomba adım atılıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 1-4 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tur düzenleyecek. Turda Suudi ve Kuveytli turistlere “Come to Amasya and Samsun” denilecek.

AMASYA- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, İki kentin doğal ve kültürel değerleri anlatılması hedefiyle 1-4 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine yönelik tur düzenleyecek. Turda Suudi ve Kuveytli turistlere “Come to Amasya and Samsun” denilecek.Suudi ve Kuveytli turistlere 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek “Come to Amasya and Samsun” turu ile iki kentin doğal ve kültürel değerlerinin anlatılması planlanıyor. Dünya gazetesinden Emre Ergül'ün haberine göre; 2009 yılında kurulan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ortadoğulu turistleri bu yıl Karadeniz’in iki incisi olan Samsun ve Amasya’ya çekmek için harekete geçti. OKA yetkilileri, 2023 yılı çalışma programı kapsamında, “Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı” kapsamında Suudi Arabistan ve Kuveyt turizm acentelerine yönelik bir iş geliştirme odaklı tanıtım turu düzenlenmesi kararı aldı.

Buna göre, OKA yetkilileri 1-4 Haziran tarihleri arasında 20 kişiden oluşan Suudi ve Kuveytli acente temsilcilerine Samsun ve Amasya’nın doğal güzellerini tanıtacak. Program dahilinde tanıtılacak yerler şunlar:-Atakum-Ayvacık-Salıpazarı-Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu-Ambarköy-Boraboy-Amasya Yalıboyu Evleri OKA’nın resmi açıklamasında “Programın son gününde ilgili acente ve yereldeki işletmeciler ile bir araya gelinerek (B2B) görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” denildi. 8 bin 500 yıllık tarihi ve 14 medeniyete ev sahipliği yapan Amasya’yla ilgili son turizm rakamı geçen yılın son çeyreğinde açıklandı; kenti 2022 yılının ilk 9 ayında 281 bin 384 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Amasya Valisi Mustafa Masatlı o dönem yerel medyaya yaptığı bir açıklamada “Şehrimiz adeta bir açık hava müzesi. Amasya’mızın turizm potansiyelini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” demişti. Samsun’la ilgili son turizm verileri 2021’e ait. Kentin Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal’a göre, 2021’de Samsun’u 474 bin 138 turist ziyaret etti. 30 Ağustos-3 Eylül 2022’e kentte düzenlenen Teknofest’e çoğu kent dışından olmak üzere 50 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO