AB yanlısı Cumhurbaşkanı hakkında azil süreci başlattılar

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Avrupa ülkelerine dün başlattığı ziyaret programına tepki gösterdi.

Ülkede parlamenter sistemin olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip bulunmadığını belirtti.

Zurabişvili'nin sadece kendi kararına göre Avrupa'da görüşmeler yapmaya gittiğini savunan Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini anlattı.

Kobakhidze, azil sürecinin başlatılması amacıyla parlamentoda gereken imzayı toplayarak önce Anayasa Mahkemesine dilekçe sunacaklarını ifade etti.

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin başlatılması amacıyla 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali'nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.