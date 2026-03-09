  • İSTANBUL
AB ve Bölge Ülkelerinden Kritik İran Zirvesi: "Bölgesel güvenlik için itidal şart!"

Avrupa Birliği (AB) liderliği, İran ile ABD-İsrail ittifakı arasında 28 Şubat’tan bu yana tırmanan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren savaşı durdurmak için diplomasi trafiğini hızlandırdı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 bölge ülkesinin temsilcileriyle geniş kapsamlı bir video konferans gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki gelişmeleri ele almak için bölge ülkelerinin temsilcileriyle görüşme düzenliyor.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Costa, von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla bölgedeki ülkelerin temsilcileriyle video konferans düzenlendi.

Görüşmeye Türkiye, Ürdün, Mısır, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Ermenistan, Irak, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, ve Umman'dan temsilciler katılıyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

 

- ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

