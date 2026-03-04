AB ülkelerinden gelenler bile ayrımcılığa maruz kalıyor Irkçılık Almanın kanında var

  • İSTANBUL
Almanya'da yapılan araştırma, Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen insanların burada ayrımcılığa maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Alman hükümetinin Tübingen Üniversitesine sosyal medya aracılığıyla yaptırdığı anketin sonuçları Romanya ve Bulgaristan başta, diğer AB ülkelerinden gelenlerin Almanya'da ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

Tübingen Üniversitesinden araştırma lideri Bernhard Boockmann, "Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü kendilerini hiçbir zaman dezavantajlı veya dışlanmış hissetmediklerini, yüzde 63'ü nadiren veya ara sıra, yüzde 14'ü ise sık sık veya çok sık hissettiklerini belirtti. Birçok AB vatandaşı, özellikle işleriyle ilgili pratik endişeler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Federal Meclisin Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri Natalie Pawlik​​​​​​​, araştırma sonuçlarıyla ilgili ülkesinde örneğin yaşlı bakımında birçok kişinin, niteliklerinin tanınmaması nedeniyle yetenek seviyelerinin altında çalışmaya zorlandığı eleştirisinde bulundu.

Pawlik, AB vatandaşlarının entegrasyon ve dil kurslarına kabul yasağını eleştirerek, "Bunu hem entegrasyon politikası hem de sosyal politika açısından yanlış buluyorum çünkü dil, toplumumuzda sosyal katılımın ve yukarı doğru hareketliliğin anahtarı. Bu durum yaklaşık 130 bin kişiyi etkiliyor ve artık entegrasyon kurslarına erişimleri yok, bunların yaklaşık 37 bini AB vatandaşı." değerlendirmesinde bulundu.

Emir Timur

Irkçılık var mı bunlarda siyonistlere karşı şefkatli bunlar kukla olmuşlar Almanya'nın kanını emenler siyonistler onlara tek laf ettiler mi ? Ahhh ahhh dünya içinde ki küresel çete den haberleri var bunların da salağa yatıyor bunlar Londra şirketler topluluğu Washington şirketler topluluğu Cizvit hahamlar Siyonistler el ele Hıristiyan dünya da halkları da uyuyor mışıl mışıl bu Almanlar savaştı da ne oldu İngiltere gücünü kırdılar ama ama İngiliz derin devleti gücünü ABD içine taşıdı bu küresel çete oluştu bu küresel çete aparatları inancı baal inancı satanist elitler tepelerinde baal inancı kandırılmış Hıristiyanlar da inanıyor bunlara Yahudiler de kaçtılar mısırdan yanlarında Firavun'un putperest dinî Avrupa içlerinde bu dinle yaşıyorlar para gücü ile de bu küresel gücü fonluyorlar sonra dünyada zulüm neden bitmiyor bakınız Osmanlı döneminde biz dinlere saygılı davrandık barış huzur içinde herkes yaşadı sorun burda bir kişinin dini inancını sorgulama değil bu küresel çete elitleri satanist şeytanın uşakları olmuşlar bunlar insanlığın düşmanları işte halklar soruyor kâfir kim diye tüm dünya uyanıp görse bu yecuc mecuc kim diye işte epstein olayı işte siyonistler işte kraliyet aileleri batı içinde Neyse neyse gün gelecek halklar diyecek Türkler gel bizi kurtar o günlerde gelecek çünkü yüce Allah bizimle beraberdir diyoruz
