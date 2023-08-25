AB, sosyal medyayı hizaya getiriyor

Avrupa Birliği’nin (AB) Facebook, Google, Instagram ve TikTok dahil toplam 19 sosyal medya ve teknoloji şirketine yönelik sıkı denetimi içeren “Dijital Hizmetler Yasası” bugün yürürlüğe girecek. AB’nin dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji, online ticaret ve sosyal medya şirketlerini hedef aldığı sıkı kurallar bugün yasalaşıyor. “Dijital Hizmetler Yasası (DSA)” kapsamında Avrupalı kullanıcıların çevrimiçi ortamda güvende olması, yasa dışı veya bir platformun hizmet şartlarını ihlal eden zararlı içeriğin yayılmasının önüne geçilmesi, mahremiyet ile ifade özgürlüğü gibi temel haklarının korunması hedefleniyor. Buna göre, dijital platformlara yeni katı kurallar getirilecek. Çevrimiçi platformların yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumlulukları artırılacak. Platformlar sahip oldukları içerikleri sıkı biçimde denetleyecek. Gerçek hayatta yasa dışı olanın internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınacak. İnternet kullanıcılarının temel hakları daha iyi korunacak.

Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak.

Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yasaklanacak. Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave sorumluluklara tabi tutulacak. AB’de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar ve arama motorları daha sıkı kurallara uymak durumunda kalacak ve bu dijital platformlar AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6’sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB’deki faaliyetine son verilebilecek.

Yasadan etkilenen platformlar

Dijital Hizmetler Yasası, 8’i sosyal medya platformu olmak üzere 19 şirketi hedef alıyor. Bu kapsamda Avrupa’da faaliyet gösteren ve kullanıcı sayısı yüksek olan AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok Twitter, Wikipedi, Youtube ve Zalando bugünden itibaren katı kurallara tabi olacak. Ya da AB’deki faaliyetlerine son verecekler.

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