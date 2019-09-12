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AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay uzattı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, yazılı açıklama yaparak, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığını bildirdi.

Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 170'e, şirket sayısı da 44'e çıktı.

- AB'nin kapsamlı yaptırımları

AB'nin diğer yaptırımları uyarınca 28 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor, Rusya'nın, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. yaptırım

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