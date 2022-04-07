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Dünya AB Rusya'ya petrol ambargosu görüşmesi
Dünya

AB Rusya'ya petrol ambargosu görüşmesi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu haftaya görüşeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 10:51:00 -
AB Rusya'ya petrol ambargosu görüşmesi

Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.

Gelecek günlerde Ukrayna'ya gideceğini anlatan Borrell, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan daha az alkış ve daha çok silah." dedi.

Borrell, AB'nin son yaptırım paketini bugün onaylamasını beklediğini ifade ederek, petrol ambargosu konusunun 11 Nisan'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.

AB, önceki gün Rusya'dan kömür alımında yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceğini duyurmuştu.

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