AB "muhbirleri" koruyacak Muhbirlerin bütün AB üyesi ülkelerde korunmasını öngören düzenleme konusunda uzlaşı sağlandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumları, birlik yasalarının ihlalini duyuran muhbirlerin tüm üye ülkelerde korunmasını öngören düzenleme konusunda uzlaşı sağladı. AB Komisyonu, "muhbirler için yüksek düzeyli koruma" sağlayacak düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, kamu sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda muhbirlik yapan kişilere birlik genelinde koruma sağlanacak. Kurum veya şirketlerdeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara yönelik güvenli kanallar oluşturulacak. Muhbirlerin görevden alınması ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasına izin verilmeyecek. AB ülkeleri, vatandaşlarını muhbirlik ve muhbirlerin korunması hakkında bilgilendirecek. Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.