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AB mahkemesinden vergi muafiyeti kararı

AB mahkemesi, Belçika'da şirketlere sağlanan vergi muafiyetlerinin yasal olduğuna hükmetti

14 Şubat 2019 Perşembe 13:07
AB mahkemesinden vergi muafiyeti kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Belçika'da çok uluslu şirketlere sağlanan vergi muafiyetlerini hukuka uygun buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Belçika ve Magnetrol şirketinin AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Belçika tarafından sağlanan vergi muafiyetlerine ilişkin AB Komisyonu kararının iptal edilmesine hükmetti.

Belçika'da çok uluslu şirketlerin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından yasa dışı bulunmuştu.

AB Komisyonu, Belçika'daki vergi sisteminden faydalanmış 35 şirketten 700 milyon avroluk ödenmemiş verginin toplamasını talep etmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:07
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