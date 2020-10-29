  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB liderlerinden Fransa'daki saldırıya ortak kınama
Aktüel

AB liderlerinden Fransa'daki saldırıya ortak kınama

Ortak açıklamadan: - "Tüm dünya liderlerine, ayrılık yerine diyalog ve toplumlarla inançlar arasında anlayış için çalışma çağrısında bulunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:25:27 -
AB liderlerinden Fransa'daki saldırıya ortak kınama

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ortak açıklamayla Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı.

Ortak açıklamada, "Biz Avrupalı liderler Fransa'daki terör saldırısı nedeniyle şoke olduk ve üzüntü duyduk. Ortak değerlerimize yönelik bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Fransa ve Fransız halkıyla dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, terörle ve aşırıcılıkla mücadelenin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Tüm dünya liderlerine, ayrılık yerine diyalog ve toplumlarla inançlar arasında anlayış için çalışma çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...
Medya

Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, yaptırdığı PCR testinin sonucunu beklemeden canl..
Gündem

"Türk ürünlerini satmıyoruz" açıklaması yapan Carrefour'a tepki! "Türkiye'den defol git"

Türkiye'de de faaliyet gösteren Fransızlara ait market zinciri Carrefour, Suudi Arabistan'daki Twitter hesabından Arap müşterilerine "Sizi t..
Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'Atatürk','Mustafa Kemal' tartışmalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim mesajında yi..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay