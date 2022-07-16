AB, LGBT’yi reddeden Macarlara dâvâ açtı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan’a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle AB Adalet Divanında dava açtı.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, “Komisyon Macaristan’ı insanlara cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri temelinde ayrımcılık yapan yasası sebebiyle AB Adalet Divanı’na sevk etmeye karar verdi. Komisyon, yasanın iç pazar kurallarını, bireylerin temel haklarını ve AB değerlerini ihlal ettiğini düşünmektedir” denildi. Ayrıca Macar medya kuruluşu Klubradio’nun radyo lisansını yenilememesinin de şikayet edildiği bildirildi.