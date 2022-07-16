  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB, LGBT’yi reddeden Macarlara dâvâ açtı
Dünya

AB, LGBT’yi reddeden Macarlara dâvâ açtı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan’a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle AB Adalet Divanında dava açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 18:28:00 -
AB, LGBT’yi reddeden Macarlara dâvâ açtı

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, “Komisyon Macaristan’ı insanlara cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri temelinde ayrımcılık yapan yasası sebebiyle AB Adalet Divanı’na sevk etmeye karar verdi. Komisyon, yasanın iç pazar kurallarını, bireylerin temel haklarını ve AB değerlerini ihlal ettiğini düşünmektedir” denildi. Ayrıca Macar medya kuruluşu Klubradio’nun radyo lisansını yenilememesinin de şikayet edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23