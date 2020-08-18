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Aktüel AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Belarus'u görüştü
Aktüel

AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Belarus'u görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:40:19 -
AB Konseyi Başkanı Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Belarus'u görüştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Belarus'taki durumu görüştü.

Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Belarus'taki krizi çözmenin tek yolu barışçıl ve kapsayıcı diyalogdan geçiyor." ifadesini kullandı.

Putin ile Belarus'taki gelişmeleri görüştüklerini aktaran Michel, mesajında aynı zamanda yarın Belarus'u görüşmek için toplanacak olağanüstü AB Liderler Zirvesi'ne atıfta bulundu.

AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 dakika süren telefon görüşmesinde AB'nin Belarus'taki seçimlerdeki usülsüzlüklerden ve şiddetten duyduğu endişeye vurgu yapıldı.

Görüşmede Belarus'ta diyaloğun sağlanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) yardımlarından faydalanabilineceğine değinilerek, tarafların irtibatta kalacağı teyit edildi.

- Belarus'taki protestolar

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta içerisinde protesto gösterileri sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirmişti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.


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