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Aktüel AB Komisyonu, Batı Balkan ülkelerinin ilerleme raporlarını açıkladı
Aktüel

AB Komisyonu, Batı Balkan ülkelerinin ilerleme raporlarını açıkladı

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi: "Çoğu ülke üyelik koşullarını karşılamaktan çok uzak. İfade özgürlüğü ve medya alanında geçen yıl en az seviyede ilerleme kaydedildi"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:52:53 -
AB Komisyonu, Batı Balkan ülkelerinin ilerleme raporlarını açıkladı

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkan ülkelerinin ilerleme raporlarını açıkladı.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, göreve başladığından beri Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecine yeniden güven kazanmaları için çalıştığını belirterek, bugünkü toplantıda bölge ülkelerinin ilerleme durumlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Batı Balkanlar'ın sahip olduğu dinamik yapının üyelik sürecine ivme kazandıracağına işaret eden Varhelyi, bu gelişmenin bölgede uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Oliver Varhelyi, hukukun üstünlüğü alanında ilerleme sağlanmasında bölgenin halen sorun yaşadığını aktararak, Batı Balkanlar'ın genelinin yargı alanında da yavaş ilerlediğine dikkati çekti.

Yolsuzlukla mücadelede ise yavaşlama gözlemlediklerini aktaran Varhelyi, "Çoğu ülke üyelik koşullarını karşılamaktan çok uzak. İfade özgürlüğü ve medya alanında geçen yıl en az seviyede ilerleme kaydedildi." dedi.

Üyelik sürecinde en fazla fasıl açan Sırbistan ile Karadağ'a da değinen Oliver Varhelyi, "Daha ileri adım atmalarını bekliyoruz. Hükümetlerarası konferanslar, siyasi diyalog ve üyelik sürecinin anlatılması üzerine olmalı. Bu ülkeler gelecek yıl planlamalarını yaparken, yeni fasılları açıp kapatmayı da düşünmeli." ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyinin belirleyeceği müzakere çerçevesinin ardından Arnavutluk ve Kuzey Makedonya hükümetleriyle de görüşüleceğini söyleyen Varhelyi, "AB Komisyonu, bu iki ülkenin ilerleme kaydettiğini görüyor. Özellikle Arnavutluk somut bir ilerleme kaydetti." diye konuştu.

Oliver Varhelyi, AB'den "aday ülke" statüsü almayı bekleyen Bosna Hersek'ten istenen 14 temel öncelik noktasında bazı adımların atıldığını söyleyerek, Kosova'nın ise sınırlı bir ilerleme kaydettiğini sözlerine ekledi.

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