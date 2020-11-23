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Dünya AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:30:00 -
AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Ankara'daki İtalyan büyükelçileri ve Alman maslahatgüzarları Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve İrini Harekâtı'nın Türk gemisine yönelik eylemini protesto etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'daki AB ve İtalya büyükelçileri ile Alman maslahatgüzarlarının Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadesine yer verildi. 

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aramıştı.

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