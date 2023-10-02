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Dünya AB İspanya ile çok kritik temas! Anlaşma bildirdi: milyonlarca euro'luk kredi vermeye başladılar!
Dünya

AB İspanya ile çok kritik temas! Anlaşma bildirdi: milyonlarca euro'luk kredi vermeye başladılar!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:28:00 - 2023-10-02 19:43:41
AB İspanya ile çok kritik temas! Anlaşma bildirdi: milyonlarca euro'luk kredi vermeye başladılar!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik nedenle dünyada ve İspanya'da kredi talep artmaya devam ediyor. Son olarak en çok tercih edilen ülke olan İspanya başında yer alıyor. Öte yandan Birlik kurtarma programından 83 milyar Euro'dan almaya başladılar! Kredi almasını onayladı.

AB'den İspanya'ya 83 milyar euroluk kredi hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanya'nın Kovid-19'un ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan Birlik kurtarma programından 83 milyar euro kredi almasını onayladı.

AB Komisyonu, toplam 800 milyar euroluk “Yeni Nesil AB" adlı kurtarma programı kapsamındaki fonlarda, İspanya'nın talep ettiği değişiklik planının onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, İspanya'nın ülke programında özellikle Rusya'ya fosil yakıtlardaki bağımlığı azaltmayı ve enerji arz güvenliğini artırmayı içeren değişiklikler yaptığı ifade edildi.

Kurtarma programı kapsamında İspanya'nın 83 milyar euroluk kredi almasının uygun bulunduğu kaydedilen açıklamada, İspanya'ya ayrıca 80 milyar euro hibe verileceği ve toplam desteğin 163 milyar euroyu bulacağı belirtildi.
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Yeni kredinin bu aşmadan sonra AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması bekleniyor.

AB Komisyonu, salgın ve sonrasına yaşanan ekonomik sorunlara karşı üye ülkelerin teminatıyla 800 milyar euroluk bir kurtarma programı kurmuştu.

Komisyon bu çerçevede, sermaye piyasalarında borçlanarak üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe vermeye başladı. (bloomberght)

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