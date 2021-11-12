  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Udun tellerini keserek algı yapmaya çalışmıştı: Şovmen Hakan Altun yılbaşı gecesi paraya para demeyecek!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!

Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural hakkında yeni gelişme

Muharip İnsansız Uçak için imzalar atıldı

MHP'den 'bedelli askerlik ücreti' çıkışı: Kişinin gelir durumuna göre belirlensin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tarihi ayar!

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

ATAK 2 projesinde heyecanlandıran gelişme! Erken uçacak

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den Meral Akşener’e çağrı: Küfürbaz Lütfü Türkkan’la birlikte istifa edin!

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Sağlık AB ilaç düzenleyicisi, koronavirüse karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Sağlık

AB ilaç düzenleyicisi, koronavirüse karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için "Ronapreve" ve "Regkirona" adlı iki monoklonal antikor ilacın onaylanmasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 00:00:00 -
AB ilaç düzenleyicisi, koronavirüse karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

EMA'dan yapılan açıklamada, ilaç firması Roche tarafından "casirivimab/imdevimab" etken maddeli Ronapreve için yapılan başvurunun incelenmesinin tamamlandığı, ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda Kovid-19 tedavisi için kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamada, ilacın ayrıca 12 yaş ve 40 kilo üzerindeki ergenlerde Kovid-19 hastalığının "önlenmesinde" de kullanılabileceği belirtildi.

Celltrion adlı ilaç firmasının "regdanvimab" etken maddeli Regkirona adlı ilacını da değerlendiren EMA, ilacın yetişkinlerde Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu.

Ronapreve ve Regkirona, EMA'dan olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları oldu. İlaçlar hakkındaki verilerin, hastaneye yatışlar ve ölümlerde ciddi azalma gösterdiği bildirildi.

EMA, Haziran 2020'de de "remdesivir" etken maddeli Veklury adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye kararı almıştı.

EMA'nın kararı tavsiye niteliği taşıyor. İlaçların pazar onayı EMA'nın tavsiyeleri sonucunda AB Komisyonunca veriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB ve IMF'den Türkiye kararı
Ekonomi

AB ve IMF'den Türkiye kararı

IMF'den sonra Türkiye'nin büyüme tahminine ilişkin bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi.
Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Gündem

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Konsey toplantımız 2016 yılında ..
Mülteci düşmanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha! 100 bin lira istiyor
Gündem

Mülteci düşmanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha! 100 bin lira istiyor

Mülteci düşmanlığıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücret..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay