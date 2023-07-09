AB için 64 yıl bekletenler NATO için 6 ay bekleyemiyor

Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta önümüzdeki hafta düzenlenecek NATO Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek. Zirvede gündem maddelerinden biri de İsveç’in NATO’ya üyeliği olacak. Terör örgütlerine kucak açan ve hamiliğini yapan İsveç’in NATO’ya üye olmasını bekleyen AB ülkeleri Türkiye’yi 64 yıldır AB kapısında bekletiyor.

İsveç’in üyeliği için yoğun diplomatik çaba sergileyen NATO müttefiki 22 AB ülkesinin, Türkiye’nin AB’ye üyeliği sürecindeki sicili skandallarla dolu. Türkiye’nin AB üyeliği için türlü engeller çıkaran ülkelerin İsveç’e üyelik için onay beklemeleri tepkiye neden oluyor. Türkiye ile 18 Mart 2016’da imzalanan göçmen mutabakatına uymayan AB ülkeleri, mutabakat kapsamında 2016 Haziran sonuna kadar uygulamaya koyacağı vize serbestisi vaadini aradan 7 yıl geçmesine rağmen yerine getirmedi.

ÜYELİK SÜRECİ HIZLANDIRILACAKTI!

AB-Türkiye mutabakatında, “Tüm beklentilerin karşılanması kaydıyla en geç Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerinin kaldırılması amacıyla Vize Serbestisi Yol Haritası’nın katılan tüm üye devletler bakımından yerine getirilmesine hız verilecektir.” ifadesi yer alıyordu. Mutabakat, vize serbestisinden sığınmacıların gönüllü geri dönüşünün sağlanmasına ve terörle mücadeleden Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin hızlandırılmasına kadar birçok konuyu kapsıyor.

KIBRIS KONUSUNDA HEP ENGEL OLDULAR

AB ülkeleri, Kıbrıs konusunda da Türkiye’ye karşı ikiyüzlü bir politika yürütüyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni tek başına AB’ye almayacaklarını, referandumda evet çıkması durumunda alacaklarını deklare eden AB ülkeleri, Rumların referandumda hayır demelerine rağmen AB üyeliği vermişlerdi. AB ülkeleri bugün de, Türkiye’nin KKTC’nin tanınması noktasında yürüttüğü diplomatik çabalara engel çıkaranların başında geliyor.

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22 ülke hem NATO hem AB üyesi

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan hem AB’ye hem de NATO’ya üye olan ülkeler. Bunlardan Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda, iki organizasyonun da kurucu üyeleri pozisyonunda.

AB’nin ikiyüzlü tutumu

NATO üyesi olup Türkiye’yi her fırsatta dışlayan AB ülkelerinin ikiyüzlü politikalarından bazıları:

* Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda yıllardır sözlerini tutmuyorlar.

* Vize muafiyetini verilen sözlere rağmen hala uygulamıyorlar.

* Almanya, üyelik yerine Türkiye için yeni bir formül bularak sık sık ‘imtiyazlı ortaklık’ diye tanımladıkları bir ilişki kurmayı tercih edeceklerini dile getiriyor.

* Fransa, her fırsatta Türkiye’nin AB’ye üyeliğine karşı açıklamalar yapıyor.

* Türkiye, yargı, temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik konularını içeren 23. ve 24. fasılların açılmasını istiyor. Ancak bu fasılların açılması için ön şart koyuyorlar.

* Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gündemde tutuyorlar.

* AB, Kıbrıs sorununda taraf olarak Güney Kıbrıs Rum kesimini üye alarak kendi prensiplerini çiğnedi. Bu durumda KKTC’de çözümü değil çözümsüzlüğünü getirdiler.