AB bir karara imza attı! Nijerya'ya difteri salgınına karşı mücadelede planı yapıyor: 150 bin avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'ya difteri salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 150 bin avro destek sağladı.

AB'den yapılan açıklamada, Nijerya'da 2023 yılının başından bu yana kaydedilen difteri vakalarında artış olduğu belirtildi.

AB'nin difteri salgınından en çok etkilenen Kano, Katsina, Lagos ve Osun eyaletlerine yardım etmek üzere 150 bin avroluk destek sağladığı kaydedilen açıklamada, fonun Nijerya Kızılhaçının salgının etkilenen topluluklar üzerindeki etkisini azaltmak için acil yardım sağlamasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, fonun doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1,5 milyon hedef alacağı ve özellikle difteri riski altındaki savunmasız kişilere, korunaklı topluluklarda veya ulaşılması zor yerlerde yaşayanlara odaklanacağı aktarıldı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 733 difteri vakası görüldü ve 89 kişi salgından hayatını kaybetmişti.

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