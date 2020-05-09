AB Başkanlığı 9 Mayıs Avrupa Günü Antakya Medeniyetler Korosu Konseri

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, tüm Türk ve Avrupa vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ederek, Antakya Medeniyetler Korosu'nun bu akşamki konserinde de Türkiye'nin Avrupalı kimliğinin ortaya konacağını söyledi.



Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında çevrimiçi ortamda "Antakya Medeniyetler Korosu 9 Mayıs Avrupa Günü Konseri" düzenledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, konserden önce yaptığı konuşmada, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde bir barış ve dayanışma projesi olan AB'nin temellerinin atıldığını belirterek, tüm Türk ve Avrupa vatandaşlarının 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik etti.

Türkiye'nin AB'ye adaylığından sonra bu günü kutlamaya başladığını hatırlatan Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa'nın ekonomisinde, kültüründe, sporunda, sanatında mevcut olduğunu ve olacağını aktardı.

Kaymakcı, Anadolu'nun Avrupa'nın beşiği olduğuna dikkati çekerek, "Bu vesileyle bu akşam Antakya Medeniyetler Korosu, Anadolu'nun zenginliğini Avrupa'nın farklı renkleri ile birleştirecek ve Türkiye'nin Avrupalı kimliğini ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

Konserde üç semavi dinin mensuplarından oluşan koro, halk ezgileri ve farklı dinlerin ilahilerini seslendirdi.