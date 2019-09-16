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AB bakanlarından Brexit'te "müzakereye açığız" mesajı

AB üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin henüz Brexit'e ilişkin yeni bir öneriyle gelmediğini, tedbir maddesinin ise müzakereye kapalı olduğunu ifade etti

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
AB bakanlarından Brexit'te "müzakereye açığız" mesajı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bakanları, İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde (Brexit) tedbir maddesini müzakere etmeyeceklerini ancak İngiltere'den gelecek yeni önerilere açık olduklarını bildirdi.

AB Genel İşler Konseyi öncesinde basına değerlendirmelerde bulunan Fransa'nın AB Bakanı Amelie De Montchalin, birliğin İngiltere'den Brexit'e ilişkin gelecek yeni önerileri müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun Hayırlı Cuma Anlaşması'na ve ortak pazar ilkesine bağlı kalmak şartıyla olacağını belirtti.

Montchalin, tedbir maddesinin (Brexit sonrası için) müzakere edilemeyeceğini vurgulayarak, bunun "sigorta niteliğinde" olduğunu vurguladı.

Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ise Brexit'e ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere'den yeni bir öneri bekleyeceğiz. Londra'da devam eden birçok tartışma var. Öneri gelmeden bir şey söylemek güç. 17 Ekim AB liderler zirvesine kadar AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile Londra’nın önerilerinin ne olduğuna bakacağız. AB’nin (Brexit’te) bazı kırmızı çizgileri var." ifadelerini kullandı.

Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen de İngiltere’den bir öneri gelirse her zaman müzakere etmeye hazır olduklarını kaydederek, "Şu ana kadar Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerini tutabilecek bir öneri gelmedi." ifadesini kullandı.

- Tedbir maddesi ve Hayırlı Cuma Anlaşması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

AB ise söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

1998 yılında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda adasında 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandırmıştı.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
  1. AB
  2. Brexit
  3. İngiltere

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