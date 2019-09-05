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AA'nın Ahmedinejad röportajı İran basınında geniş yer buldu

İran'da ve ülke dışında Farsça yayın yapan basın, eski İran Cumburbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın önceki gün AA'da yayımlanan röportajına geniş yer ayırdı

05 Eylül 2019 Perşembe 09:33
AA'nın Ahmedinejad röportajı İran basınında geniş yer buldu

TAHRAN (AA) - Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Anadolu Ajansına (AA) verdiği özel röportaj, İran'da ve ülke dışında Farsça yayın yapan basında büyük ilgi gördü.

İran'da devlete ait gazeteler başta olmak üzere röportaja geniş yer ayıran basın, Ahmedinejad'ın açıklamalarını kendi pencerelerinden değerlendirdi, bazıları konuyla ilgili söyleşiler yaptı.

Hükümete bağlı "İran" gazetesi, röportajın tamamını yayımlarken, Entekhab, Fararu ve Khabar Farsi gibi haber-yorum siteleri de röportaja özel bir yer ayırdı.

AA'nın Ahmedinejad röportajı İran dışında Farsça yayın yapan gazeteler, haber siteleri, televizyonlar ve ajanslarda da geniş yer buldu.

Sosyal paylaşım ağı Telegram'da yüz binlerce takipçisi olan sayfalar da röportajdan önemli bölümleri spotlar şeklinde okuyucularına duyurdu.

- "Aydınlık bir günde tarihin inkarı"

ِReformistlere yakın Arman-i Milli gazetesi röportaja geniş yer ayırarak Ahmedinejad'ın açıklamalarıyla ilgili eski milletvekili Ali Tacirniya ve uluslararası ilişkiler uzmanı Davut Hermidas ile söyleşi gerçekleştirdi. Gazete konuyla ilgili "Aydınlık bir günde tarihin inkarı" başlığını kullanarak şu yoruma yer verdi:

"Bu izahatlar öyle bir durumda yapılıyor ki 9. ve 10. hükümetlerin (Ahmedinejad dönemi) faaliyetleri sonucu ortaya çıkan nükleer dosya, İran'a yaptırımlardan başka bir şey armağan etmedi."

Gazetenin söyleşi yaptığı uluslararası ilişkiler uzmanı Davut Hermidas, Ahmedinejad'ın açıklamalarıyla ilgili şu eleştirileri dile getirdi:

"İran, o dönemde (Ahmedinejad dönemi) siyasi ve ekonomik inzivadaydı ve İran hükümetinin politikaları tüm dünyada aşırıcılara yol açıyordu. Tüm dünya cumhurbaşkanımızın (Ahmedinejad) açıklamalarına karşı tavır alıyor ve hiç kimse İran ile ilişkileri geliştirmeyi düşünmüyordu. Nükleer dosya nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'a karşı 1929 sayılı kararı aldı ve Rusya ile Çin de buna muhalefet etmedi."

Eski milletvekili Ali Tacirniya da Ahmedinejad'ın yeniden aday olmayacağı yönündeki açıklamasını şöyle yorumladı:

"Bahar adlı siyasi hareketin yeniden iktidara gelme şansı yoktur. Kamuoyunun zihninde yer edinmek için bu yönde konuşmalar yapıyorlar. Şartların değişmesi ve yeniden iktidar sahnesine dönmek için fırsat kolluyorlar. Seçimlerde nasıl bir sonuç alacaklarını bildikleri için katılmayacağız diyorlar."

- "Ben olsaydım nükleer anlaşmayı imzalamazdım"

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, salı günü AA'da yayımlanan özel röportajda İran ile 5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tek taraflı bir dizi taahhütten oluştuğunu belirterek, "Ben olsaydım kesinlikle imzalamazdım." demişti.

Ahmedinejad, Washington yönetimi ile baskı altında görüşülemeyeceğini ancak ABD ile müzakerenin bir tabu olmadığını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:33
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