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Ekonomi AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,10 artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:48:47 -
AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 11,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,69'a çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,68 olurken, tahminler yüzde 12,00-13,30 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

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