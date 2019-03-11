AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalmasını bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Mart Perşembe günü açıklanacak ocak ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 7,7 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 2,9 ila yüzde eksi 12,2 aralığında yer aldı.

Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,2 yükseleceği tahmin ediliyor.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2018'in aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 9,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de aylık bazda yüzde 1,4 gerilemişti.



