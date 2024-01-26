A101’de teknoloji şöleni! Apple ürünleri dikkat çekti

A101, yine teknoloji ürünleri satıyor ve bu ürünler arasında Apple iPad mini 6. Nesil ile Apple Watch Series 8 41mm de bulunuyor.

Türkiye’nin en önde gelen market zincirlerinden A101, son dönemlerde teknolojik ürünler ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda vergisiz Android telefon ve dizüstü bilgisayar getiren A101, şimdi ise Apple ürünleri satıyor.

A101‘in 25 Ocak kataloğuna baktığımızda sadece Apple’dan ibaret olmayan birçok teknolojik ürün görüyoruz. Android akıllı telefon arayanlar için Samsung Galaxy A34 8 GB RAM + 128 GB modeli, 10 bin 999 TL‘ye satılıyor.

Kablosuz kulaklık arayanlar içinse Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth kulaklık bulunuyor. Fiyatı ise 529 TL. Öte yandan Lenovo IdeaPad 3 11. Nesil Core i3 Notebook fiyatıysa 11 bin 499 TL. Peki Apple ürünleri ne kadar?

A101 kataloğunun devamına baktığımızda Apple markalı iPad mini 6. Nesil Wi-Fi 64 GB tabletin geldiğini ve 16 bin 299 TL fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Apple Watch Series 8 41mm akıllı saat de bulunuyor. Bunun fiyatı ise 10 bin 699 TL olarak belirlendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

A101’de satılan teknolojik ürünler şu şekilde sıralandı:



Apple iPad mini 6. Nesil Wi-Fi 64 GB Tablet -16 bin 299 TL

-Apple Watch Series 8 41mm -10 bin 699 TL

-Lenovo IdeaPad 3 11. Nesil Core i3 Notebook -11 bin 499 TL

-Samsung Galaxy Tab Active 2 T395 16 GB Tablet -5 bin 599 TL

-Samsung Galaxy A34 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu -10 bin 999 TL

-Samsung Galaxy A14 64 GB 4 GB RAM Cep Telefonu -5 bin 999 TL

-Tecno Pova 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu -4 bin 999 TL

-Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth Kulaklık -529 TL

-JBL Tune 510BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık -bin 699 TL