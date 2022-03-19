A101 sapkınlara geçit vermedi

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Türkiye genelindeki zincir marketleriyle bilinen A101 bünyesinde çalışan bazı işçilerin eşcinsel sapkınlığı işyerinde reklam etmesi dolayısıyla görevlerine son verildi. A101’den uzaklaştırılan sapkınlardan Gizem Algan, bir arkadaşının eşcinsellik sebebiyle işten çıkarıldığını, kendilerinin de onusavunmak istedikleri süreçte “yüz kızartıcı suç” gerekçesiyle işten kovulduğunu öne sürdü. Trans erkek sıfatıyla Umut-Sen TV’ye konuşan eşcinsel Algan, “Bize ‘siz ne zaman gideceksiniz’ diye sormaya başladılar. Biz de inat olarak, ‘Biz hiçbir yere gitmiyoruz, siz de bunu göreceksiniz’ dedik ama bir süre sonra gitmek zorunda kaldık” dedi.