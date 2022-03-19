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Gündem A101 sapkınlara geçit vermedi
Gündem

A101 sapkınlara geçit vermedi

Eşcinsel sapkınlığın aktivisti kesilen homolar zincir marketlerde de baş göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 09:36:00 -
A101 sapkınlara geçit vermedi

HABER MERKEZİ

Türkiye genelindeki zincir marketleriyle bilinen A101 bünyesinde çalışan bazı işçilerin eşcinsel sapkınlığı işyerinde reklam etmesi dolayısıyla görevlerine son verildi. A101’den uzaklaştırılan sapkınlardan Gizem Algan, bir arkadaşının eşcinsellik sebebiyle işten çıkarıldığını, kendilerinin de onusavunmak istedikleri süreçte “yüz kızartıcı suç” gerekçesiyle işten kovulduğunu öne sürdü. Trans erkek sıfatıyla Umut-Sen TV’ye konuşan eşcinsel Algan, “Bize ‘siz ne zaman gideceksiniz’ diye sormaya başladılar. Biz de inat olarak, ‘Biz hiçbir yere gitmiyoruz, siz de bunu göreceksiniz’ dedik ama bir süre sonra gitmek zorunda kaldık” dedi.

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Yorumlar

Ozcyr54

Tabi ki gideceksiniz çünkü istemiyorsunuz siz bu toprakların evladı değilsiniz siz lut kavminin artiklarisiniz

akesar

Bir pisliğin bir kötü örneğin topluma ne kadar zararı var. Tipini tam da o voleybolcuya benzetmiş. Acaba kaç kişi öyle sapıkları örnek alıyor. Bir de reklama çıkardılar o nu. Oradan millete nanik yapmıştı.
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