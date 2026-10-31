Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

İlaçlara direnç geliştiren bit anlamına geliyor Prof. Dr. Balevi, “Bitlenme hepimizin bildiği klasik bir durum. Süper bit dediğimizde, tedaviye dirençli hale gelen bitleri kastediyoruz. Bu ifade, bitin morfolojisinin değiştiği, daha önce yapamadığı hareketleri yapmaya başladığı veya farklı bir yapıya büründüğü anlamına gelmiyor. Toplumda süper bit ifadesi, klasik kullanılan ilaçlara karşı direnç gelişen bitler için kullanılıyor” dedi. Sirkelere ve yoğun kaşıntıya dikkat Bitlenmenin özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda daha sık görülebildiğini belirten Prof. Dr. Balevi, bazı belirtilerin bitlenme şüphesini artırabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Balevi, “Çocuğumuzun başında yoğun bir kaşıntı varsa, boyun bölgesinde küçük bezeler oluşmuşsa ve kaşıntı giderek artıyorsa saçını kontrol etmek gerekir. Özellikle kulak arkasında saça yapışık küçük yumurtalar, yani sirkeler görülebilir. Saç derisinde yoğun kaşıma izleri de oluşabilir. Kullanılan şampuanlara rağmen kaşıntının geçmemesi, hatta gece uykudan uyandıracak düzeye ulaşması durumunda bitlenme ihtimali değerlendirilmelidir. Böyle bir şüphede dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir” diye konuştu. İlaçların yanlış kullanımı saç derisine zarar veriyor Bit tedavisinde kullanılan ürünlerin gereğinden fazla veya doktor önerisi dışında uygulanmasının saç derisine zarar verebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Balevi, yanlış kullanımın yeni cilt sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Balevi, “Bitleri yok etmek için kullanılan bazı ilaçlar ve ilaç dışı ürünler saçlı derinin yapısını ve koruyucu bariyerini bozabilir. Bunun sonucunda egzama, yoğun kepeklenme ve kaşıntı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Hastalar bazen bitlenme için çok fazla ürün kullandıklarını, bitler geçse bile bu kez saç derilerindeki sorunlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Bu nedenle çevreden duyulan önerilerle tedaviye başlamak yerine dermatoloji uzmanına başvurmak çok daha doğru bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.