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Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

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Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

İlaçlara direnç geliştiren "süper bitler" aileleri endişelendiriyor. Çocuklarda özellikle kreş ve okul döneminde sık görülen bitlenme, kullanılan bazı tedavilere karşı direnç gelişmesiyle daha zor kontrol edilebilir hale gelebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, saç derisinde yoğun kaşıntı, kulak arkasında sirke ve saç köklerinde tırnak izleri gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, süper bit hakkında bilgi verdi ve ailelere tavsiyelerde bulundu.

#1
Foto - Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

İlaçlara direnç geliştiren "süper bitler" aileleri endişelendiriyor. Çocuklarda özellikle kreş ve okul döneminde sık görülen bitlenme, kullanılan bazı tedavilere karşı direnç gelişmesiyle daha zor kontrol edilebilir hale gelebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi, saç derisinde yoğun kaşıntı, kulak arkasında sirke ve saç köklerinde tırnak izleri gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, süper bit hakkında bilgi verdi ve ailelere tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

İlaçlara direnç geliştiren bit anlamına geliyor Prof. Dr. Balevi, “Bitlenme hepimizin bildiği klasik bir durum. Süper bit dediğimizde, tedaviye dirençli hale gelen bitleri kastediyoruz. Bu ifade, bitin morfolojisinin değiştiği, daha önce yapamadığı hareketleri yapmaya başladığı veya farklı bir yapıya büründüğü anlamına gelmiyor. Toplumda süper bit ifadesi, klasik kullanılan ilaçlara karşı direnç gelişen bitler için kullanılıyor” dedi. Sirkelere ve yoğun kaşıntıya dikkat Bitlenmenin özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda daha sık görülebildiğini belirten Prof. Dr. Balevi, bazı belirtilerin bitlenme şüphesini artırabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Balevi, “Çocuğumuzun başında yoğun bir kaşıntı varsa, boyun bölgesinde küçük bezeler oluşmuşsa ve kaşıntı giderek artıyorsa saçını kontrol etmek gerekir. Özellikle kulak arkasında saça yapışık küçük yumurtalar, yani sirkeler görülebilir. Saç derisinde yoğun kaşıma izleri de oluşabilir. Kullanılan şampuanlara rağmen kaşıntının geçmemesi, hatta gece uykudan uyandıracak düzeye ulaşması durumunda bitlenme ihtimali değerlendirilmelidir. Böyle bir şüphede dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir” diye konuştu. İlaçların yanlış kullanımı saç derisine zarar veriyor Bit tedavisinde kullanılan ürünlerin gereğinden fazla veya doktor önerisi dışında uygulanmasının saç derisine zarar verebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Balevi, yanlış kullanımın yeni cilt sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Balevi, “Bitleri yok etmek için kullanılan bazı ilaçlar ve ilaç dışı ürünler saçlı derinin yapısını ve koruyucu bariyerini bozabilir. Bunun sonucunda egzama, yoğun kepeklenme ve kaşıntı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Hastalar bazen bitlenme için çok fazla ürün kullandıklarını, bitler geçse bile bu kez saç derilerindeki sorunlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Bu nedenle çevreden duyulan önerilerle tedaviye başlamak yerine dermatoloji uzmanına başvurmak çok daha doğru bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

Bit tedavisi birkaç hafta sürebilir Bitlenmenin tedavisinde yalnızca tek seferlik bir ürün kullanımının yeterli olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Balevi, parazitin yaşam döngüsünün ve tedaviye verilen yanıtın takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Balevi, “Tedavi süresi hastanın klinik durumuna ve kullanılan ürüne göre değişir. Tek doz ilaç ya da bir şampuan kullanarak sorunun tamamen ortadan kalkmasını beklemek her zaman doğru değildir. Yumurtanın içindeki form, yumurtadan çıktıktan sonraki dönem ve parazitin yeniden yumurtlama süreci dikkate alınmalıdır. Bu nedenle tedavi birkaç haftaya yayılabilir. Tedavinin ne zaman sonlandırılacağına dermatoloji uzmanının kontrolüyle karar verilmelidir. Saçta sirke veya canlı parazit bulunmadığı ve kaşıntının da ortadan kalktığı değerlendirildikten sonra tedavinin sonlandırılması daha sağlıklı olacaktır” dedi.

#4
Foto - Süper bit tedavisinde en büyük hata: İlaçlara direnç geliştiriyor! İnanan insanlar yandı, sakın güvenmeyin

Okulda bulaşmayı önlemek için toplu hareket edilmeli Bitlenmenin bulaşıcı bir durum olduğunu ve özellikle çocukların yakın temasıyla yayılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Balevi, okul ortamında farkındalığın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Balevi, “Bit, uçan bir parazit değildir ve genellikle yakın temasla bulaşır. Çocuklar birlikte oyun oynarken, yan yana otururken veya baş başa yakın temas kurduklarında bulaşma gerçekleşebilir. Bu nedenle yalnızca kendi çocuğumuzu tedavi etmek yeterli olmayabilir. Sınıfta başka çocuklarda da bitlenme varsa tedavi edilen çocuk yeniden bitlenebilir. Öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması önemlidir. Bitlenme şüphesi bulunan çocuklar dermatoloji uzmanına götürülmeli, önerilen ilaçlar ve kullanım aralıkları düzenli uygulanmalıdır. Okulda da gerekli bilgilendirme yapılarak bulaşmanın önüne geçmek için birlikte hareket edilmelidir” şeklinde konuştu.

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