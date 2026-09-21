A101 araştırdı! Okula dönüş sepeti büyüdü! Kırtasiye yetmedi!

A101’in Okula Dönüş 2026 Araştırması, okul hazırlıklarının yalnızca kırtasiye alışverişiyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre aileler, okul dönemi hazırlıklarında ayakkabı, giyim ve beslenme çantası ürünlerinin yanı sıra online alışveriş kanallarını da değerlendiriyor. Okula dönüş dönemi, farklı kategorilerdeki ihtiyaçların planlandığı çok yönlü bir alışveriş sürecine dönüşüyor.

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 44’ü kampanya ve indirimleri geçen yıla göre daha fazla takip ederken, yüzde 40’ı farklı mağazalar arasında daha fazla fiyat karşılaştırması yapıyor. Katılımcıların yüzde 37’si daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğini, yüzde 31’i ise online alışverişi daha fazla kullandığını belirtiyor.

Okula dönüş sepetinde kırtasiyenin yanı sıra ayakkabı ve giyim de var

A101’in okul dönemine yönelik gerçekleştirdiği tüketici araştırması, ailelerin hazırlık sürecini bütüncül bir şekilde planladığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 76’sı mutlaka okula dönüş alışverişi yaptığını belirtirken, en çok satın alınması planlanan ürün grubu yüzde 74 ile kırtasiye oldu. Her 3 tüketiciden 2’si ise ayakkabı veya spor ayakkabı almayı planlıyor.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 41’i okul alışverişini çocuğuyla birlikte yapacağını ifade ediyor. Bu sonuçlar, okul alışverişinin aileler açısından yalnızca ihtiyaçların tamamlandığı bir dönem olmadığını, aynı zamanda çocuklarla birlikte planlanan bir alışveriş deneyimine dönüştüğünü gösteriyor.

Tüketici daha fazla araştırıyor ve fiyat karşılaştırıyor

Araştırma, tüketicilerin okul alışverişinde geçen yıla kıyasla daha araştırmacı ve karşılaştırmalı hareket ettiğine işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 44’ü kampanya ve indirimleri daha fazla takip ettiğini söylerken, yüzde 40’ı farklı mağazalar arasında daha fazla fiyat karşılaştırması yaptığını belirtiyor. Tüketicilerin yüzde 37’si daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğini ifade ederken, online alışverişi daha fazla kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 31 olarak ölçüldü.

Veriler, tüketicilerin okul alışverişinde fiyat avantajı, kampanya fırsatları, farklı alışveriş kanalları ve alışveriş kolaylığına önem verdiğini ortaya koyuyor.

Beslenme çantası alışverişi günlük tüketim ürünlerini de kapsıyor

Okula dönüş hazırlıkları, kırtasiye, giyim ve ayakkabının yanı sıra beslenme çantasında kullanılacak gıda ürünlerini de kapsıyor. Araştırmaya göre bu kategoride meyve suyu yüzde 76 ile ilk sırada yer alırken, sandviç malzemeleri ve kuruyemiş yüzde 56, su yüzde 55, süt yüzde 52 ve kek yüzde 51 oranlarıyla öne çıkıyor.

Okul alışverişinde A101 tercihi yüzde 35

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 35’i okul alışverişini yaptığı alışveriş noktaları arasında A101’i de belirtiyor. A101’den okul alışverişi yapan tüketicilerin yüzde 74’ü ise kırtasiye ürünleri satın almayı planladığını ifade ediyor.

A101, yaygın mağaza ağı, fiyat avantajı sunan kampanyaları ve online alışveriş kanallarıyla okula dönüş döneminde farklı ihtiyaçları tek noktada buluşturuyor. Tüketiciler; kırtasiyeden beslenme çantası ürünlerine, giyimden ayakkabıya kadar okul dönemine yönelik ihtiyaçlarını A101 mağazalarının yanı sıra A101’in online kanalları üzerinden de karşılayabiliyor.

A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, okula dönüş döneminin ailelerin değişen ihtiyaçlarını ve alışveriş davranışlarını gözlemlemek açısından önemli bir dönem olduğunu belirterek, “Pazar araştırmalarımız ve 17 milyonu aşkın kullanıcısıyla A101 Artı’dan elde ettiğimiz veriler, bize yalnızca hangi ürünlerin tercih edildiğini değil, ailelerin okul hazırlığını nasıl planladığını da gösteriyor. Bu yılın verileri, okul alışverişinin kırtasiyeyle sınırlı kalmadığını; giyimden ayakkabıya, beslenme çantası ihtiyaçlarına kadar genişlediğini ortaya koyuyor” dedi.

A101 olarak farklı ihtiyaçları toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılmayı önemsediklerini ifade eden Yıldız, “Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan yapımızla, ihtiyaç duyulan ürünleri herkes için erişilebilir kılmayı ve her haneye aynı değer standardıyla ulaşmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz” diye konuştu.