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Dünya İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti
Dünya

İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti

Yeniakit Publisher
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İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti

ABD’li Senatör Jeanne Shaheen’in, İsrail’e 40 bin ağır bomba gönderilmesini de kapsayan 2,8 milyar dolarlık silah satışını durdurduğu öne sürüldü. Demokratların itirazlarının merkezinde, Amerikan silahlarının kullanımına ve sivil kayıplara ilişkin kaygılar bulunuyor.

Washington’da İsrail’e yönelik silah satışına karşı çıkan Demokrat isimlere Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi Jeanne Shaheen’in de katıldığı bildirildi. The Hill’in haberine göre Shaheen, toplam değeri 2,8 milyar dolar olan satışın ilerlemesini engelledi.

Bu adım, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Gregory Meeks’in aynı satışa ilişkin durdurma kararını çarşamba günü kamuoyuna açıklamasının ardından geldi.

PAKETTE 40 BİN AĞIR BOMBA BULUNUYOR

Haberde, satış paketinin her biri bir ton ağırlığında 40 bin bomba içerdiği belirtildi. Bu mühimmatın Gazze Şeridi’ndeki can kayıplarını artırabileceği yönündeki endişelere dikkat çekildi.

Söz konusu silahların İsrail’e gönderilmesinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde de engellendiği aktarıldı.

DEMOKRATLARIN NETANYAHU YÖNETİMİNE TEPKİSİ

The Hill’e göre Shaheen ve bazı Demokrat üyeler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin askeri faaliyetlerine ilişkin kaygılarının giderilmemesinden rahatsızlık duyuyor.

Gazze’de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılar, İsrail’in Suriye’ye yönelik bombardımanları ve işgal altındaki Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddeti, bu itirazların başlıca gerekçeleri arasında gösteriliyor. Haberde, Demokratların bu konularda bekledikleri adımların atılmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

SİLAHLARIN NASIL KULLANILACAĞI SORGULANIYOR

Satışa karşı tutumunu açıklayan Gregory Meeks de Netanyahu hükümetinin Amerikan silahlarını hangi koşullarda kullanacağına ilişkin endişelerini dile getirmişti.

Meeks, ABD tarafından sağlanan silahların “uluslararası insani hukuk ve ABD yasalarına uygun olarak kullanılıp kullanılmayacağı” konusunda kaygı duyduğunu belirtmişti.

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