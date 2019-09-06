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A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!

Harry Maguire sonrası Leicester City'de formayı kapan A Milli Takımımız'ın genç stoperi kısa sürede kendini kanıtladı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:17
A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!

EURO 2020 yolunda Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız'da özel bir yıldız parlıyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 3 haftada çok iyi bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

Genç stoper performansı, karakteri, genç yaşına rağmen liderliği ve gücüyle İngiltere'de manşetlerden inmiyor. Leicester City'de Harry Maguire'ın 87 milyon euroya Manchester United'a satılmasından sonra ilk 11'e adını yazdıran milli futbolcu, kısa sürede rüştünü ispatladı. Lige çok iyi başlayan ve 3 maçta yenilmeden 5 puan toplayan Leicester'da 23 yaşındaki stoper her karşılaşmada sahada kaldı. Ada'da manşetlerden inmeyen Çağlar, Guardian, Daily Mail ve Daily Mirror'da öne çıkarıldı.

The Guardian, Maguire sonrası dönemde Leicester'ın hiç zorlanmadığını ifade edip Çağlar'ı kürsüye çıkardı, "Leicester'ın parlayan yıldızı" başlığını kullandı. Daily Mail de benzer yoldan giderek, "Maguire'ı kim arar? Çağlar Söyüncü dikkat çekiyor" ifadelerine yer verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TAKİBİNDE

Daily Mirror da Premier Lig'de şimdiden yıldızlaşan isimler arasında genç oyuncunun olduğunu vurguladı. Leicester City Menajeri Brendon Rodgers'tan da tam not alan Çağlar, taraftarların sevgilisi haline geldi. Rodgers'ın, "Çağlar bu performansını ve istikrarını devam ettirse forma kendisine ait. Ben formayı kendisinden almayacağım, o vermediği sürece" yorumu da herkesin ilgisini topladı.

A Milli Takım'da da oldukça formda isimler arasında yer alan Çağlar Söyüncü, Şenol Güneş'in takibi altında duruyor. Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Kabak gibi genç savunmacılarla beraber ay-yıldızlı formanın geleceği olarak görülen Çağlar Söyüncü, An dorra ve Moldova maçları öncesi dikkatleri üzerine topluyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:17
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