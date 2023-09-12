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Spor A Milli Takım'dan tatsız prova: Stefan Kuntz yine sınıfta kaldı
Spor

A Milli Takım'dan tatsız prova: Stefan Kuntz yine sınıfta kaldı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 19:50:00 -
A Milli Takım'dan tatsız prova: Stefan Kuntz yine sınıfta kaldı

Son günlerde aldığı kötü sonuçlarla gündemden düşmeyen A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Japonya mağlubiyeti sonrası gündemdeki yerini korudu.

Ermenistan maçı sonrası yoğun eleştirilerin hedefi haline gelen Alman çalıştırıcı, TFF başkanı Mehmet Büyükekşi’den güven oyu almıştı.
Japonya ile oynanan hazırlık maçından 4-2 mağlubiyetle ayrılan milli takımımızda hedef yeniden Stefan Kuntz oldu.
Kuntz, Japonya maçının ardından "Bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek." açıklamasını yapmıştı
Bazı taraftarlar Kuntz’un adının Almanya Milli Takımı ile anılmasının ardından orayla anlaşmasını istiyor.

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