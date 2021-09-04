A Milli Takım'dan gol yağmuru
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. Millilerimiz rakip takıma 3 gol atarak arayı açtı. Milli Takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.
A Milli Takımımız, rakip takıma 3 gol atarak rakibini mağlup etti.
Milli Takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.
89' Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Hakan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top direkten geri döndü.
83' Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
80' Milli Takım'da Çağlar yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.
77' Cebelitarık gole çok yaklaştı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Chipolina'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
69' Cebelitarık'ta Hernandez'in yerine Coombes oyuna dahil oldu.
66' Milliler'de Kerem Aktürkoğlu yerini Merih Demiral'a bıraktı.
65' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. Gol - Hakan Calhanoglu
64' Yusuf Yazıcı'nın ceza yayından sert şutunda top yandan dışarı gitti.
60' Milliler, golün ardından rahat bir oyun sergiliyor.
54' Goooool... Cebelitarık 0-1 Türkiye (Halil Dervişoğlu)
46' Cebelitarık'ta De Baar'ın şutu direkten döndü.
İlk yarı sonucu: Cebelitarık 0-0 Türkiye
25' Teknik direktör Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'a daha hareketli oynamalarını söylüyor.
13' Rakibe maçı kendi yarı sahasında kabul ettiriyoruz.
4' Enes Ünal penaltıyı kaçırdı.
2' Milli takımımız penaltı kazandı.
1' Maç başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk oluyor.
Victoria Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.
İlk 11'ler
Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes