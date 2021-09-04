  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Somali yetkilileri: AMISOM güçleri iki askeri merkezden çekiliyor
Türkiye'den Cebelitarık'a gol yağmuru
Taliban’dan Çin’e tepki: Uygurlara diğer vatandaşlarla eşit muamelede bulunun!
Yunan güçlerince itilen çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı
Spor A Milli Takım'dan gol yağmuru
Spor

A Milli Takım'dan gol yağmuru

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. Millilerimiz rakip takıma 3 gol atarak arayı açtı. Milli Takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:08:00 - 2021-09-04 23:39:35
A Milli Takım'dan gol yağmuru

A Milli Takımımız, rakip takıma 3 gol atarak rakibini mağlup etti.

Milli Takım sahadan 3-0 galip ayrıldı.

89' Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Hakan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top direkten geri döndü.

83' Sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

80' Milli Takım'da Çağlar yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

77' Cebelitarık gole çok yaklaştı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Chipolina'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

69' Cebelitarık'ta Hernandez'in yerine Coombes oyuna dahil oldu.

66' Milliler'de Kerem Aktürkoğlu yerini Merih Demiral'a bıraktı.

65' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. Gol - Hakan Calhanoglu

64' Yusuf Yazıcı'nın ceza yayından sert şutunda top yandan dışarı gitti.

60' Milliler, golün ardından rahat bir oyun sergiliyor.

54' Goooool... Cebelitarık 0-1 Türkiye (Halil Dervişoğlu)

46' Cebelitarık'ta De Baar'ın şutu direkten döndü.

İlk yarı sonucu: Cebelitarık 0-0 Türkiye

25' Teknik direktör Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal'a daha hareketli oynamalarını söylüyor.

13' Rakibe maçı kendi yarı sahasında kabul ettiriyoruz.

4' Enes Ünal penaltıyı kaçırdı.

2' Milli takımımız penaltı kazandı.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında bu akşam Cebelitarık'a konuk oluyor.

Victoria Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalıyor.

İlk 11'ler

Cebelitarık: Coeling, Britto, Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay