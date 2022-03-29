A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Maçtan önce takım planlarımız ile ilgili çok konuşmayı sevmiyorum. Maçtan önce taktik açıklamayacağım. 3'lü oynayacağız. " dedi.

A Milli Takımda Soner Dikmen neden alınmadı?

Soner Dikmen'in A Milli Futbol Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili soruya ise Kuntz, "Ben de o zaman şunu sorayım. Şu andaki mevcut kadrodan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz?" sorusunu sordu.

Berkan Kutlu yanıtı üzerine Kuntz, "Berkan, Avrupa'da bir çok maç oynamış ve sorumluluk almış bir oyuncu. Sol ayaklı olması bizim için önemli. Milli Takım'ın antrenörüyüm. Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuyu seçmeliyim. Bazı kulüplerin iyiliği için seçmek zorunda değilim. Aslında Konyaspor'dan bir oyuncuyu davet ettik. Ama sakat olduğu için gelemedi" ifadelerini kullandı.

En iyi performansı göstermenin oyuncuların A Milli Takım'a gelmesini sağlayacağını kaydeden Kuntz, "Bazı oyuncular beklenmeden çağrıldı. Temel referans performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey A Milli Takım için oynamaktır. Bu ödül değil, çok fazla şekilde çalışmanın sonucudur" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvette Deniz Andav'ın gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Stefan Kuntz, "Aslında aday kadroyu açıkladıktan sonra bir deklarasyon yaptık. Deniz'i (Andav) de Umut'u (Bozok) da izledik. Umut'u çağırdık. Kapı Deniz'e açık" dedi.

Türkiye-İtalya maçı ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off yarı final maçında Portekiz'e kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası hayallerine veda etmişti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'e mağlup olarak Katar biletini kaçıran A Milli Takım'ımız, hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak olan Türkiye - İtalya maçı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.