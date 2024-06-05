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Spor A Milli Takım’da şok sakatlık! O isim Euro 2024 kadrosundan çıkartıldı
Spor

A Milli Takım’da şok sakatlık! O isim Euro 2024 kadrosundan çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-05 14:55:29 - 2024-06-05 14:55:28
A Milli Takım’da şok sakatlık! O isim Euro 2024 kadrosundan çıkartıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün akşam oynanan İtalya-Türkiye maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve 24 yaşındaki defans oyuncusunun EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Milli Takımımızın

EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim ile 30 maça çıkan Ozan Kabak, 4 gol, 1 asistlik perfomans sergiledi.
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